Corso Europa, corriera Amt costretta a “inchiodare”: lievemente feriti tre passeggeri

Genova. Tre passeggeri di una corriera sono rimasti feriti, per fortuna solo in maniera lieve, in un incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi, domenica 6 aprile, all’incrocio tra corso Europa e via Mosso, nel quartiere di San Martino a Genova.

La corriera del servizio provinciale di Amt stava viaggiando in direzione del centro quando l’autista è stato costretto a una brusca frenata. Secondo la polizia locale, intervenuta sul posto, non ci dovrebbero essere stati altri mezzi coinvolti.

Si ipotizza che la manovra sia stata legata a un dosso nell’asfalto. Sono in corso accertamenti. Anche perché non più tardi di due giorni fa, nello stesso punto, si era verificato un incidente che aveva visto coinvolte un’ambulanza e un’automobile.

Due dei passeggeri feriti sono stati portati al vicino pronto soccorso in codice giallo, un terzo passeggero non ha avuto bisogno di ricovero. Di fatto, hanno preso dei colpi contro i sedili dovuti alla frenata improvvisa.