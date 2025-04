“Corpi idrici”, al Lagaccio un workshop gratuito dal respiro internazionale: ecco come partecipare

Genova. Un programma di workshop gratuiti e una lecture performance partecipata, ideati con l’obiettivo di stimolare una nuova consapevolezza del ruolo fondamentale di fiumi, torrenti, mari e acque piovane.

Da martedì 15 a giovedì 17 aprile 2025 Genova ospita la prima tappa del tour europeo della performance “Hydro Bodies Assembly” di Corpi Idrici nell’ambito del progetto europeo “Transgeographical Hydro Bodies”, iniziativa di ricerca artistica e performance che coinvolge quattro partner internazionali: Forevergreen dall’Italia, iii dai Paesi Bassi, Tenthaus dalla Norvegia e Cashmere Radio dalla Germania.

L’iniziativa, vincitrice del programma europeo Perform Europe, prevede un workshop gratuito di tre giorni alla Casa nel parco di Casa Gavoglio (via del Lagaccio 41) in cui i partecipanti contribuiscono a costruire la narrazione di “Hydro Bodies Assembly”, lecture performance partecipativa curata dal collettivo Corpi Idrici che va in scena giovedì 17 aprile (ore 19) nel nuovo spazio “Panorama” di Something Fantastic (via all’Asilo Davide e Delfina Garbarino 20r).

Dopo la tappa genovese, “Transgeographical Hydro Bodies” si sposta a L’Aia, a Oslo e a Berlino. «Quattro città diverse e apparentemente lontane – racconta Alessandro Mazzone, direttore di Forevergreen – ma che con questo progetto dalla forte connotazione internazionale vogliono promuovere un modo innovativo di viaggiare, che stimola la riflessione critica sull’ambiente attraverso un approccio artistico transdisciplinare. È un’iniziativa ambiziosa in cui Genova gioca un ruolo importante, e il supporto di Perform Europe non può che essere una grande motivazione nel creare qualcosa che impatti sia sul territorio, sia nelle idee di sostenibilità e inclusione di chi parteciperà».

Il cuore del progetto è “Hydro Bodies Assembly”, lecture performance partecipativa che nasce dai principi della “Carta dei diritti dei corpi idrici” e che è anticipata da tre giorni di workshop gratuito condotti da artisti multidisciplinari e performer.

«Oggi apre la call per partecipare al workshop della tappa di Genova – aggiunge Anna Daneri, co-fondatrice di Corpi Idrici – in cui è cruciale la partecipazione attiva delle comunità locali di artisti, eco-attivisti, cittadine e cittadini. Le loro voci e le loro esperienze andranno infatti ad arricchire ogni tappa della performance: si esibiranno insieme al collettivo Corpi Idrici, interagendo con proiezioni video, sculture, testi e tracce registrate durante il workshop».

La call per poter partecipare è disponibile al link https://bit.ly/THYBcall_Genoa.

Inoltre, l’ultima tappa di “Hydro Bodies Assembly” diventerà una hybrid performance, che a ottobre sarà presentata dal vivo a Berlino e, contemporaneamente, trasmessa da Radio Cashmere.

LA TAPPA GENOVESE

La prima tappa del tour europeo del progetto “Transgeographical Hydro Bodies” sarà a Genova martedì 15, mercoledì 16 e giovedì 17 aprile 2025. Prima della performance del Collettivo Corpi Idrici, artisti e performer multidisciplinari guidano workshop partecipativi che coinvolgono attivamente le comunità locali, offrendo uno spazio di confronto e sperimentazione. Il percorso culmina giovedì 17 aprile (ore 19) con la performance pubblica “Hydro Bodies Assembly” nel nuovo spazio Panorama, in via all’Asilo Davide e Delfina Garbarino, 20R (Genova), dove il pubblico potrà assistere alla restituzione delle esperienze e delle riflessioni emerse nei giorni precedenti. Ai partecipanti dei workshop e al pubblico della performance è consigliato di privilegiare la mobilità sostenibile per raggiungere lo spazio, situato a pochi minuti a piedi dalla fermata Darsena della metropolitana. Workshop e performance sono in collaborazione con il comitato Con i piedi per terra e La casa nel parco – Casa Gavoglio.

IL TOUR EUROPEO

Dopo Genova, “Transgeographical Hydro Bodies” proseguirà il suo percorso in altre tre città europee, mantenendo la stessa struttura di workshop e performance. “Hydro Bodies Assembly” farà tappa all’Aia nei Paesi Bassi da mercoledì 7 a venerdì 9 maggio, con i workshop che culmineranno con la lecture performance all’iii Project Space venerdì 9 maggio. Sempre a maggio la performance si sposterà a Oslo in Norvegia, ospitata da Tenthaus. I workshop sono in programma mercoledì 21, giovedì 22 e venerdì 23 maggio, stesso giorno in cui va in scena la lecture performance. L’ultima tappa sarà a Berlino in Germania tra settembre e ottobre. Anche questa volta il team lavorerà con il pubblico locale attraverso tre giorni di workshop, da lunedì 29 settembre a mercoledì 1° ottobre, per poi concludere il percorso con una performance ibrida che sarà trasmessa dal vivo da Cashmere Radio. In ogni città, la performance si svilupperà attraverso il confronto con le comunità locali, arricchendosi di nuove prospettive e contenuti. Le testimonianze e i suoni raccolti contribuiranno alla creazione dell’Hydro Bodies Assembly Podcast.

CORPI IDRICI

Corpi Idrici è un collettivo transdisciplinare di ricerca artistica, promosso da Forevergreen ed Electropark e nato nel 2021 dalla volontà di creare collettivamente un percorso di indagine e di costruzione di immaginari a partire dalla particolare relazione della città di Genova con l’acqua, in relazione alle lotte delle comunità locali per la difesa del territorio, alle risposte possibili all’emergenza ambientale, alle ritualità legate all’acqua e all’idea che essa possa rappresentare un flusso continuo creativo e vitale per il futuro, creando alleanze con gruppi di cittadinanza attiva, come l’associazione Gli Amici di Ponte Carrega.

A tale fine è stata redatta la “Carta dei diritti dei corpi idrici”, che intende costituire il punto di partenza per un cambiamento di prospettiva e di comportamento delle persone, per stimolare una nuova consapevolezza del ruolo fondamentale per il presente e il futuro di fiumi, rii, torrenti, mari e acque piovane, che possa attivare un percorso collettivo di custodia degli stessi a livello locale e una modifica rapida della legislazione cittadina, regionale e nazionale, considerandoli soggetti di diritto. Dal 2024 Corpi Idrici è parte della rete europea Confluence of European Water Bodies. Il collettivo è composto da Gaia Cambiaggi, fotografa; Anna Daneri, curatrice; Matteo Manzitti, compositore e musicista; Anna Positano, fotografa e video maker; Nuvola Ravera, artista; Nicolò Servi, artista ed esploratore urbano e Lucia Bergamaschi, avvocata e artista.

TRANSGEOGRAPHICAL HYDRO BODIES

“Transgeographical Hydro Bodies” è realizzato con il supporto di Perform Europe, ed è un progetto che ha come capofila Forevergreen, impresa culturale creativa attiva nel settore dello spettacolo dal vivo e della cultura contemporanea, sviluppato in collaborazione con i partner iii (Paesi Bassi), Tenthaus (Norvegia) e Cashmere Radio (Germania). La lecture performance partecipativa “Hydro Bodies Assembly” è prodotta insieme al collettivo Corpi Idrici. Il progetto è sostenuto da Perform Europe come parte di “Transgeographical Hydro Bodies”.

Perform Europe, con il sostegno dell’Unione Europea, è un programma di finanziamento per il settore delle arti performative europee. Facilita la creazione di reti internazionali e supporta progetti di tournée inclusivi, diversificati e sostenibili nei 40 Paesi di Creative Europe. Perform Europe promuove pratiche radicate nella sostenibilità e nell’inclusività, con l’obiettivo di trasformare il settore delle arti performative e garantire una distribuzione equilibrata su tutto il continente.

Perform Europe è cofinanziato dal programma Creative Europe dell’Unione Europea ed è attuato da un consorzio di sei organizzazioni: IETM – International network for contemporary performing arts, European Festivals Association (EFA), Circostrada, European Dance Development Network, Pearle* – Live Performance Europe e IDEA Consult.