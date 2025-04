Cornigliano e Venezia, ritornano a Genova le dieci vedute settecentensche per villa Durazzo Bombrini

Genova. Dieci vedute veneziane commissionate dal Marchese Durazzo, nel 1745, per Villa Bombrini in Cornigliano ed oggi conservate presso il prestigioso Museo Langmatt, Sidney and Jenny Brown Foundation, in Svizzera, torneranno nella propria originale dimora mediante altrettante accurate riproduzioni, grazie alla collaborazione tra ASCOVIL e Società Per Cornigliano. L’eccezionale ritrovamento, rimasto per qualche tempo riservato, sarà presentato al pubblico genovese il 23 aprile prossimo alle ore 17.30, presso Villa Bombrini. Le riproduzioni dei dipinti saranno inoltre visibili, il 26 e 27 aprile prossimi, in occasione dell’apertura di Villa Durazzo Bombrini, per le visite guidate, in occasione dei Rolli Days.

Approfondimento

All’inizio del Settecento, Giacomo Filippo Durazzo II aveva consolidato l’ascesa sociale della propria famiglia trasferendo la propria dimora nel primo palazzo della prestigiosa via Balbi, dotandola di una superba quadreria. A metà del secolo, progetta anche la costruzione del proprio palazzo di villeggiatura a Cornigliano, aprendosi ad uno stile del tutto innovativo in allora per Genova. A questo edificio, una vera “reggia” di gusto francese, progettato dal De Cotte, da riserva una “galleria” per dieci vedute veneziane da lui commissionate, nel 1745, al pittore Apollonio Domenichini.

Nove delle dieci vedute, oggi di proprietà del Museo Langmatt, Sidney and Jenny Brown Foundation, in Svizzera, famoso per la sua collezione di dipinti impressionisti francesi, sono state studiate dai maggiori esperti del vedutismo veneziano e, per la loro qualità pittorica e scrupolosità topografica, attribuite ad Apollonio Domenichini, già dal 1994. Finalmente, quasi come in una trama letteraria, i dipinti sono stati dichiarati con certezza della mano di questo autore, accostandogli poi il nome del committente Durazzo (esponente di una delle più importanti famiglie dell’aristocrazia genovese).

Ora, almeno idealmente, i dipinti possono essere ricollocati nella galleria per loro originariamente ideata.

Società Per Cornigliano, proprietaria di Villa Durazzo Bombrini, e Ascovil (associazione delle ville di Cornigliano, che quest’anno celebra dieci anni di impegno per la valorizzazione dei palazzi di villa di Cornigliano) hanno collaborato per creare la possibilità di riportare a Genova questi importanti dipinti attraverso altrettante accurate riproduzioni su tela e di accostarle agli ambienti pensati e decorati appositamente per loro. Il Museo Langmatt, Fondazione Sidney and Jenny Brown, ha concesso di realizzare le riproduzioni a grandezza naturale: otto di esse verranno esposte in un’apposita sala, mentre uno dei soggetti verrà ricollocato all’interno di una delle cornici in stucco ad essi destinate, dopo centocinquant’anni dalla rimozione degli originali.

Mercoledì 23 aprile alle ore 17.30 sarà organizzata una preview durante la quale sarà possibile vedere in anteprima le riproduzioni dei quadri, ascoltare la loro storia ed effettuare una visita al palazzo accompagnati dal Prof. Ferdinando Bonora, profondo conoscitore della villa. L’ingresso sarà ad accesso libero.

Nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 aprile, in occasione dei Rolli Days, sarà possibile visitare Villa Bombrini con i divulgatori scientifici e, al termine del percorso, ammirare le nove vedute di Venezia. Le visite con partenza dall’ingresso della villa (via Lodovico Antonio Muratori, 5), avranno orario continuato dalle 10.00, alle 19.00, con inizio ogni mezz’ora e durata di 45 minuti circa. La visita è accessibile ai diversamente abili.

Al termine della visita Ascovil sarà presente con una propria postazione per approfondimenti sul sistema delle ville di Cornigliano, con la riproduzione del celebre quadro di Gustavo Dufour ed alcuni pannelli esplicativi.

Società Per Cornigliano e Ascovil ringraziano il Museo Langmatt, Fondazione Sidney and Jenny Brown di Baden per il permesso di realizzare le copie delle opere, Riviera Films per l’accesso agli spazi della “galleria” in Villa Durazzo Bombrini, AerCast per la sponsorizzazione tecnica.