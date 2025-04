Cornigliano, al via i lavori per la riqualificazione di piazza Massena: spazi pedonali e una rotonda che snellirà il traffico

Genova. Manca solo la firma per l’ordinanza di consegna all’impresa per il via ai lavori di riqualificazione di piazza Massena a Cornigliano, un progetto gestito e finanziato da Società per Cornigliano a conclusione del lungo processo che ha cambiato il volto della via principale della delegazione.

“Da parcheggio diventerà spazio pedonale per la cittadinanza, com’era una volta” spiega Paolo Fanghella, presidente della Società per Cornigliano.

La piazza cambierà volto anche dal punto di vista della gestione del traffico: sorgerà una rotonda dovrebbe far fruire meglio il traffico che attualmente si blocca al semaforo proprio in piazza Massena, creando un tappo sia per chi deve svoltare verso Campi, sia per chi deve procedere verso Levante. “La rotonda è puntino sulla i di tutta la piazza, di cui stravolgiamo in modo positivo l’assetto attuale − dice Fanghella − inserendo una zona alberata e panchine”.

Una volta consegnati i lavori, del costo di 2 milioni, dureranno circa un anno: “Abbiamo deciso di procedere ‘a spicchi’ per non creare troppi disagi − puntualizza Fanghella − anche perché da lì passano i trasporti eccezionali per Ansaldo Energia, per cui sono state fatte anche simulazioni per non ostacolarli e procedere senza incidere sui sottoservizi”.

La riqualificazione di piazza Massena è diventata anche tema di un concorso di idee realizzato rivolto agli studenti dei corsi di Laurea Triennali e Magistrali in Architettura, Paesaggio e Design del dipartimento Architettura e Design dell’Università di Genova sul contenuto della rotonda.

In corso il bando per il commercio



Non solo riqualificazione urbana dal punto di vista di strade e manufatti. La Società per Cornigliano ha anche aperto da qualche mese un bando per le attività commerciali proprio in vista della riqualificazione della piazza. Uno per quelle già esistenti e uno per i nuovi insediamenti.

Il bando (di 100 mila euro, di cui 60 mila per nuove attività e 40 mila per le riqualificazioni), con contributi a fondo perduto, eroga un massimo di 15 mila euro per l’insediamento di nuove attività e un massimo di 3 mila euro per la riqualificazione di attività esistenti, con un contributo al 70% delle spese ammissibili (rifacimento impianti, acquisto arredi e macchinari, lavori edili (coperture, rivestimenti), serrande, vetrine/serramenti, arredo esterno, insegne, tende. Le spese devono essere sostenute a partire dall’1 marzo 2025. I lavori devono essere ultimati entro 18 mesi dalla comunicazione di ammissione al contributo.

“Stiamo avendo un ottimo riscontro sinora” commenta Fanghella. Gli esercizi commerciali possono essere aperti in aree specifiche: piazza Massena, piazza Savio, via Cornigliano e vie perpendicolari.

Altri cantieri aperti e in dirittura d’arrivo

Nel frattempo è già partito il cantiere di valletta Rio San Pietro con gli operai al lavoro per la sistemazione del verde e la bonifica. I lavori dureranno un anno e mezzo e anche questi cubano 2 milioni. Il parco presenta da tempo una generale situazione di abbandono e incuria, numerosi dissesti di tipo idrogeologico e la presenza di una fitta vegetazione infestante, oltre ad alcune lesioni relative a opere di sostegno con crolli di alcuni tratti della viabilità interna, tutte criticità che ne impediscono la completa fruizione da parte della cittadinanza.

L’intervento di riqualificazione consiste nel riassetto idrogeologico e in alcune opere di ingegneria idraulico-forestale: ripristino idraulico d’alveo, consolidamento strutturale di alcuni tratti di viabilità interna collassati, manutenzione straordinaria e rifacimento delle passerelle in legname di attraversamento del corso d’acqua, prevenzione dei fenomeni erosione e di regimazione delle acque di corrivazione mediante opere di ingegneria naturalistica.

Stanno invece per terminare i lavori all’ex mercato, dove si installerà la palestra Celano Boxe, che da anni fa un lavoro notevole per il quartiere togliendo tanti ragazzi dalla strada. “Non viene comunque stravolta la funzione principale come sala polivalente” puntualizza Fanghella.