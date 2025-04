Convention Bureau Genova rinnova il consiglio, Ilaria Alzona confermata presidente

Genova. L’assemblea dei soci di Convention Bureau Genova, tenutasi ieri presso le Stazioni Marittime, ha confermato Ilaria Alzona alla presidenza del consorzio per il triennio 2025-2028. Alla vicepresidenza è stato nominato Giovanni Ferrando, direttore del Bristol Palace Hotel.

Il consiglio di amministrazione, quasi interamente riconfermato, si arricchisce di due nuovi membri: Paolo Doragrossa, direttore del Capitolo Riviera Hotel, e Barbara Azzarelli, direttrice marketing di Costa Edutainment. Il mandato della presidente Alzona prosegue all’insegna della continuità e del rafforzamento del ruolo del Convention Bureau come punto di riferimento per il turismo congressuale genovese.

“Sono onorata della fiducia ricevuta – ha dichiarato Alzona – e felice di poter proseguire il lavoro con un gruppo affiatato e motivato. Genova è oggi sempre più scelta per eventi nazionali e internazionali. Il nostro impegno sarà consolidare questo trend, promuovendo sinergie tra pubblico e privato”.

Il turismo congressuale continua a crescere a Genova, in linea con il trend nazionale. Secondo l’Osservatorio Italiano dei Congressi e degli Eventi, nel 2023 si è registrato un aumento del 12% nel numero di eventi business in Italia, con un incremento delle presenze superiore al 50% rispetto al 2022. Anche a livello locale, Genova consolida il suo ruolo come destinazione di riferimento per il settore.

Il nuovo consiglio resterà in carica fino al 2028, lavorando a stretto contatto con le istituzioni e gli attori del territorio per rafforzare l’attrattività della città sul fronte degli eventi e del turismo d’affari.