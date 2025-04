Caro affitti, nei primi tre mesi del 2025 contributi per 1.300 famiglie

Genova. Sono stati quasi 1.300 i nuclei familiari genovesi che nel primo trimestre del 2025 hanno usufruito dei contributi di sostegno all’affitto, per un totale di 1,7 milioni erogati.

I numeri sono stati forniti dal facente funzioni sindaco Pietro Piciocchi, che ha fatto sapere anche che oltre agli interventi realizzati attraverso Arte, nel 2024 sono stati assegnati 30 alloggi con il sistema dell’autorecupero, a spese dell’assegnatario: per il 2025 sono già stati individuati 20 alloggi di proprietà del Comune che saranno assegnati in autorecupero. Da inizio 2025, sono 55 le domande con richiesta di intervento col nuovo fondo per la morosità incolpevole interamente finanziato dal Comune per evitare o rimandare lo sfratto o per aiutare a firmare un nuovo contratto di affitto, che ha risolto nell’ultimo triennio 190 sfratti.

A queste misure si aggiungono le offerte abitative alternative all’Erp (edilizia residenziale pubblica) con 56 alloggi per l’ospitalità temporanea dei nuclei familiari che hanno subito pignoramenti o sgomberi, 40 sistemazioni convenzionate per l’ospitalità temporanea, 485 alloggi convenzionati col Comune a canone moderato e ulteriori 34 alloggi a canone concordato tramite l’Agenzia Sociale per la Casa. Il nuovo Sportello informatico della Casa (https://www.comune.genova.it/novita/notizie/sportello-informativo-casa), in pochi mesi dalla sua attivazione, ha assistito 444 persone per informazioni e assistenza nella presentazione delle istanze.

“Da inizio anno, attraverso la direzione delle Politiche della casa, sono stati erogati 1,7 milioni di euro di contributi a sostegno delle famiglie che si trovano in difficoltà – ha detto Piciocchi – oltre a misure economiche di supporto per l’accesso al diritto alla casa, abbiamo stanziato in questi primi mesi circa 1,5 milioni di euro per la manutenzione straordinaria e per il recupero di alloggi Erp. Un impegno che si inserisce nel più ampio piano di azioni rivolte all’edilizia pubblica che comprende la riqualificazione energetica, ricostruzione di nuove palazzine e riqualificazione sociale con nuovi spazi pubblici nell’ambito del quartiere di Begato: attraverso il programma Restart in questi anni saranno realizzati 55 nuovi alloggi in via Checov. Con fondi Pnrr, è stato già eseguito l’adeguamento energetico e antisismico di 224 alloggi, tra via Brocchi e via Sbarbaro”.

“Il sostegno agli affitti è fondamentale – dice il consigliere delegato alle Politiche della casa, rapporti con Arte e Edilizia residenziale pubblica Valeriano Vacalebre – così come l’intervento pubblico per quei cittadini che hanno bisogno di un aiuto economico per l’affitto, perché non sono riusciti a pagarlo a causa della perdita o della forte riduzione del reddito familiare. Proprio per garantire maggiore equità sociale abbiamo integrato il fondo statale di sostegno all’emergenza abitativa, che era in via di esaurimento, con il bando per erogazione del fondo morosità incolpevole, in accordo con le organizzazioni sindacali, dando requisiti di accesso più ampi rispetto alla normativa nazionale per intervenire maggiormente sulle esigenze della popolazione”.

Sul fronte invece dei dandi di erogazione del fondo sostegno affitti tra il 2022 e il 2023 il Comune ha erogato oltre 4,7 milioni di euro e stanziato, solo nel 2024, oltre 1,2 milioni di risorse comunali cui si aggiungono oltre 502mila euro di fondi regionali. Sul fronte dell’occupazione abusiva gli sgomberi sono passati dai 72 del 2023 ai 137 del 2024“.