Congresso nazionale della Lega, Rixi: “Con Salvini pronti ad affrontare nuove sfide”

Firenze. “Congratulazioni a Matteo Salvini, acclamato oggi segretario federale della Lega. Un riconoscimento meritato per la visione e il coraggio con cui ha guidato la Lega in anni complessi, portandolo a essere forza centrale nel dibattito politico nazionale ed europeo. Continueremo a lavorare con passione e responsabilità per dare risposte alle esigenze dei cittadini, forti di una guida autorevole e instancabile. Siamo pronti ad affrontare le nuove sfide con lo spirito di squadra che ci contraddistingue“.

Lo dice in una nota il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi, segretario della Lega in Liguria.

Il consigliere delegato regionale Alessio Piana, è stato nominato nel consiglio direttivo federale. “La Lega si conferma una comunità politica unita e radicata nei territori. I delegati liguri hanno votato in maniera compatto per Alessio Piana, che entra a far parte del consiglio direttivo federale insieme a me. Una scelta di coerenza e visione, il frutto di un lavoro condiviso che guarda al futuro della nostra regione e al rafforzamento della Lega a livello nazionale”, conclude Rixi.