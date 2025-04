Il Comune cerca sponsor privati per progetti a tutela del benessere animale

Genova. Manutenzione delle aree verdi esistenti, creazione di nuove, corsi di formazione per i proprietari, maggior sostegno e visibilità a chi si occupa degli amici a quattro zampe. Sono questi, tra gli altri, gli obiettivi del progetto di ricerca sponsor 2025 “Insieme per il benessere degli animali – Interventi di promozione della loro salute, dell’affidamento e del contrasto all’abbandono” avviato dall’Assessorato alla tutela e benessere animali del Comune di Genova e visibile sulla apposita pagina del sito istituzionale a partire dalle ore 16 di oggi.

Il progetto si rivolge alle aziende, prevedendo per loro la possibilità di investire in uno o più interventi legati al benessere degli animali. Sono diverse le aree in cui è possibile intervenire con supporto economico o sponsorizzazione tecnica: dal canile Comunale Monte Contessa alle aree cani sino alle iniziative rivolte alla cittadinanza e al sostegno anche per gatti.

Mercoledì intanto si è tenuta la prima seduta pubblica inerente la procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione – cura e custodia animali – e del servizio veterinario presso il canile municipale di Monte Contessa: si entra così nella fase di valutazione che porterà alla definizione del prossimo gestore del pubblico canile.

“Da quando ho ricevuto la delega al benessere animale da parte di Pietro Piciocchi – ha detto l‘assessora alla Tutela e benessere degli animali Paola Bordilli – ho lavorato per promuovere sempre di più azioni a sostegno degli animali e obiettivi di condivisione con i cittadini e i tanti volontari che ogni giorno svolgono un lavoro encomiabile sul territorio. Nasce così questo progetto di ricerca sponsor che, in una logica pubblico-privato, ci aiuta a garantire e migliorare i servizi alla cittadinanza e agli animali tra cui aree cani e oasi feline, organizzare una serie di iniziative per coinvolgere la cittadinanza con eventi di sensibilizzazione per comprendere l’importanza della cura e della responsabilità nei confronti degli animali e promuovere sempre più azioni a favore di adozioni consapevoli, per un percorso di accompagnamento pre e post affido”.