Comunalti, Toscano: “Piciocchi e Salis si schierano per la globalizzazione e contro Trump, io sto col popolo”

Genova. “Quello che sta venendo nel mondo con i dazi di Trump è la fine della globalizzazione. I candidati del centro-destra e del centro-sinistra si schierano con la grande finanza senza capire che sono le ultra-tasse di Ursula e la dittatura dell’export forzato che hanno abbassato i salari e ridotto in miseria lavoratori e ceto medio. Vogliono farci credere che il problema sia Trump. Decine di nuove tasse, una regolamentazione più stringente, l’imposizione di un vino de alcolizzato, limitazioni commerciali e distributive, l’introduzione di nuove etichette allarmistiche hanno già avuto effetti ben superiori, ad esempio sul mercato del vino e sui viticoltori italiani, di certo di quelli calcolabili sui dazi statunitensi. Si sta guardando il dito mentre si continua ad ignorare la luna”.

Lo ha affermato Francesco Toscano, candidato sindaco per Democrazia Sovrana e Popolare, attraverso una nota stampa: “Le ultra-tasse targate Ursula stanno mettendo in ginocchio un settore che vale milioni di posti di lavoro e reddito in tutta Europa e tanti anche in Italia – ha poi agginto – Hanno creato forti distorsioni e stanno piegando, con una globalizzazione selvaggia, i nostri produttori. La globalizzazione dei mercati e il sistema UE, negli ultimi trent’anni hanno imposto agli Stati nazionali la compressione della domanda interna, l’abbassamento dei salari nazionali, meno tutela sul lavoro, l’interruzione delle prospettive di sostentamento energetico a causa della fine dei rapporti di collaborazione Italia-Russia sul gas”.

“Ora gli stessi che ci hanno condotto sin qui, pretendono di continuare sulla stessa strada anche a costo di una guerra contro le principali potenze mondiali. E, dopo tutto questo, vogliono farci credere che il problema sia il cattivo Trump. Una pazzia. Chiediamo ai genovesi di ricordare com’era Genova trent’anni fa, prima della globalizzazione in termini di qualità della vita, di occupazione, di protagonismo delle classi medie, raffrontata al processo di desertificazione industriale che ha prodotto appunto la globalizzazione. La stessa che Piciocchi e Salis difendono”.