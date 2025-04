Comunali, il centrodestra schiera Eranio e Pellegrini: candidati in Vince Genova

Genova. Stefano Eranio e Luca Pellegrini, glorie del Genoa e della Sampdoria degli anni d’oro, scendono in campo in politica e si candidano in consiglio comunale nella lista Vince Genova, a supporto del candidato di centrodestra Pietro Piciocchi.

Da diversi giorni nell’ambiente della civica circolava la possibilità di due nomi destinati a fare rumore. I due ex giocatori, rigorosamente uno per club, vanno a completare la lista delle candidature di una delle due liste civiche. E vanno, tra le altre cose, ad alimentare le discussioni intrecciate tra fede calcistica e politica scaturite, innanzitutto, dalla nota simpatia dell’avversaria di Piciocchi, Silvia Salis, per la Sampdoria (mentre Piciocchi sostiene di non essere un tifoso di calcio).

Pellegrini, che oggi fa il commentatore per reti tv locali e nazionali, fu capitano della Sampdoria dello scudetto dalla quale se ne andò non senza polemiche: recentemente in alcune interviste ha sostenuto di essere stato sostanzialmente cacciato e che Roberto Mancini “prese il suo posto”.

Anche Stefanio Eranio è spesso interpellato dai media come commentatore di calcio. Nato a Molassana, raggiunta la Nazionale con il Genoa ha continuato a vincere nelle file del Milan. Dopo aver appeso le scarpe al chiodo ha intrapreso la carriera di allenatore.