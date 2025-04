Comunali, Veroli lascia il centrodestra e appoggia Salis: per Piciocchi maggioranza appesa a un filo

Genova. Il centrodestra in Comune a Genova perde un altro pezzo: Angiolo “Chicco” Veroli, consigliere ex Vince Genova, ha annunciato la uscita dalla maggioranza e il sostegno a Silvia Salis insieme alla coalizione di centrosinistra. Si candiderà nella lista riformista che viene presentata oggi al point di via Carducci.

“Nell’ultimo anno da consigliere comunale – annuncia in un comunicato – ho faticato a indentificarmi nel clima politico che si stava delineando e a individuare quello spazio al centro, civico, liberale e moderato di cui ho sempre fatto parte. Nella candidatura di Silvia Salis e nel progetto che sta costruendo vedo nuovamente questa opportunità. È un progetto che mette al centro ascolto, condivisione e concretezza: valori che ritengo fondamentali per il futuro della nostra città. Per questo, annuncio oggi la mia uscita dalla maggioranza e il mio sostegno a Silvia Salis, convinto che, insieme, potremo dare risposte ai bisogni dei cittadini e costruire la Genova di domani”.

L’addio di Veroli è solo l’ultimo atto di un’emorragia che ha riguardato soprattutto i movimenti civici negli ultimi mesi a Tursi. La sua fuoriuscita era stata ipotizzata più volte, ma non si era mai concretizzata. Ora il passo decisivo a poche settimane dalla chiusura dei lavori del Consiglio comunale prima delle elezioni del 25-26 maggio.

A questo punto la maggioranza per Pietro Piciocchi è veramente risicata: il vicesindaco reggente può contare su 20 voti in aula (la metà esatta dei componenti) ai quali aggiungere il proprio. Una sola defezione, dunque, è in grado di far mancare i numeri necessari a far passare gli ultimi provvedimenti. L’ultimo forfait in sala rossa è stato quello di Federico Bertorello, espulso dalla Lega pur avendo rassegnato le dimissioni, che ha raggiunto il gruppo misto assicurando tuttavia il sostegno alla giunta, in attesa di candidarsi nella lista di Vince Genova.

La decisione di Veroli, si legge ancora nel suo comunicato, “nasce dalla volontà di impegnarmi con ancora maggior determinazione per il miglioramento della nostra città. Insieme a qualche collega consigliere comunale, alcuni consiglieri di municipio e amministratori della città metropolitana, crediamo che il nostro Comune, e non solo, meriti un modo nuovo di essere governato: più vicino alle persone, trasparente efficace, che metta al centro il bene comune e che sia basato sul confronto reale, sul lavoro di squadra e su decisioni prese senza personalismi né bandiere. Il nostro impegno sarà quello di creare uno spazio di partecipazione dove ogni scelta sia frutto di un percorso condiviso dagli amministratori che affrontano ogni giorno i problemi del territorio. Questo è e sarà il nostro impegno: lavorare insieme, decidere insieme, amministrare insieme per migliorare la città”.