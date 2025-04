Comunali, Toscano e il mancato invito da parte di Spediporto: “Forse si è smarrito tra le onde”

“Apprendo con interesse le iniziative presentate durante l’assemblea di Spediporto, per promuovere lo sviluppo sostenibile del porto e della città. In particolare, la proposta di creare Green Logistic Valley, una Fondazione in Partecipazione per la Valpolcevera, è un passo significativo verso la riqualificazione di un’area duramente colpita da eventi passati”. Lo afferma Francesco Toscano, candidato sindaco per Democrazia sovrana popolare, commenta l’evento di ieri di Spediporto.

“La nostra visione politica si allinea con l’idea di valorizzare il territorio attraverso progetti che integrino sostenibilità ambientale e sviluppo economico – dice – Tali iniziative devono però essere guidate da una regia pubblica forte, che garantisca che gli interessi collettivi prevalgano su quelli privati. Pertanto, la Fondazione potrebbe strutturarsi in modo da assicurare una partecipazione equilibrata tra pubblico e privato, con una chiara predominanza dell’interesse del primo nelle decisioni strategiche”.

“Riguardo al rilancio del cargo aereo presso l’aeroporto “Colombo”, riconoscendo l’importanza di potenziare le infrastrutture esistenti per migliorare la competitività del nostro sistema logistico, ricordiamo come sarà essenziale un approccio integrato che consideri anche l’impatto ambientale e sociale di tali sviluppi – aggiunge – In tal senso, l’adozione di tecnologie pulite e l’implementazione di pratiche operative sostenibili per minimizzare l’impronta ecologica delle attività aeroportuali dovranno essere opzioni imprescindibili.

“Non posso nascondere un pizzico di rammarico per non essere stato invitato a partecipare all’assemblea di Spediporto – conclude – soprattutto considerando la sessione dedicata ai candidati sindaco. Forse un invito si è smarrito tra le onde del porto o è rimasto bloccato in dogana. Siamo certi che in futuro ci sarà l’opportunità di un confronto diretto, poiché crediamo fermamente che il dialogo aperto tra tutte le forze politiche e gli attori economici sia essenziale per il progresso della nostra città”.