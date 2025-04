Comunali, Toscano (Dsp) su scuola e asili: “Piciocchi promette miracoli ma serve serietà e coraggio”

Genova. “In campagna elettorale tutto sembra diventare facile. Così oggi sentiamo il sindaco reggente Piciocchi annunciare nuovi posti negli asili e la gratuità per le famiglie sotto i 25.000 euro di ISEE. Ma chi vive davvero la città sa che la situazione è molto più complessa di quanto ci vogliano far credere”.

Francesco Toscano, candidato sindaco per Democrazia Sovrana e Popolare, replica con fermezza ma anche con realismo: “Non è una situazione semplice, e ne siamo pienamente consapevoli. E soprattutto è una situazione che si perpetua da anni, ormai incancrenita. Ma proprio per questo bisogna essere onesti con i cittadini: non bastano proclami dell’ultimo minuto. Servono scelte serie, risorse vere e un piano che guardi oltre le scadenze elettorali.»

Toscano ricorda che i problemi nei servizi per l’infanzia a Genova sono radicati e noti da anni: “Liste d’attesa ancora lunghe, con carenze strutturali. Asili chiusi o parzialmente inutilizzati. Personale educativo insufficiente e spesso sovraccaricato. Mense scolastiche che continuano a suscitare forti preoccupazioni su qualità e igiene”

“La domanda che dobbiamo farci – continua Toscano – è semplice: perché questi problemi non sono stati affrontati prima, quando c’era tutto il tempo per farlo? Perché solo ora, a poche settimane dalle elezioni, arrivano queste promesse? Bisogna riconoscere che governare una città come Genova non è semplice. Ma proprio per questo è fondamentale pianificare bene le risorse e le opportunità, dando priorità alla scuola come alla sicurezza, senza rincorrere le emergenze solo sotto elezioni. Genova ha bisogno di discontinuità vera – conclude Toscano – non di chi si ricorda dei bambini e delle famiglie solo quando servono voti. Serve una politica seria, presente ogni giorno, con soluzioni durature e coraggiose».