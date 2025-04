Comunali, Silvia Salis lancia l’appello al voto: “E’ il momento di partecipare per un progetto che includa tutte e tutti”

Genova. “A Genova, ormai da tempo, un elettore o un’elettrice su due decide di non votare. È una precisa responsabilità della politica, che ha perso la capacità di dare risposte concrete alle genovesi e ai genovesi”.

Queste la parole affidate ad un post su Facebook da parte della candidata sindaca Silvia Salis, che con un video messaggio ha lanciato oggi l’appello al voto in contrasto con la tendenza astensionista verificatasi in praticamente tutte le ultime elezioni, a Genova come in praticamente tutto il paese.