Comunali, Silvia Salis: “‘Il programma del centrodestra è una televendita”

Genova. “Il programma del centrodestra per Genova è una grande televendita senza tenere conto che negli ultimi dieci anni è la destra che ha governato sia la Regione Liguria sia il Comune di Genova, quindi lascia sconcertati l’infinito elenco a punti a partire dalla promessa di 20mila nuovi posti di lavoro, quando in dieci anni nella realtà ne abbiamo persi cinquemila”. Così la candidata sindaca del campo progressista a Genova Silvia Salis a margine di una visita all’Albergo dei poveri commenta il programma del candidato del centrodestra Pietro Piciocchi.

“Sembra un elenco completamente avulso dalla realtà, – rincara Salis – dal quale sono spariti alcuni loro elementi bandiera, come la funivia del Lagaccio, che non c’è più, questo lascia sconcertati, credo ci sia stato un collage per coprire un po’ tutto con un risultato abbastanza straniante, pensiamo solo alla situazione disastrosa del commercio in città”.

Salis si è detta sconcertata anche dalla proposta del voucher alle mamma che non lavorano:”E’ un modo di affrontare i temi superficiale e mi chiedo anche le donne di destra come possono prendere una proposta del genere, uno slogan che sembra uscito dagli anni ’50“. Invece ” nel 2025 l’obiettivo è quello di sviluppare il lavoro femminile, l’indipendenza femminile, l’emancipazione delle donne – incalza – non solo con slogan sterili, ma con un sistema che permetta alle donne, partendo dai servizi per alleviare dalle loro spalle il carico sociale e aumentare in questo modo la percentuale di donne che lavorano. Ricordo che questo è un Paese dove quasi una donna su due in età da lavoro non lavora e questa è una grande emergenza che va affrontata seriamente