Scontro sui rifiuti, Salis: “In otto anni la destra non ha fatto nulla”. Piciocchi: “Tari alta per colpa della sinistra”

Genova. “Mi chiedono dalla destra come penso di chiudere il ciclo dei rifiuti, con quali impianti, bene, è proprio la destra che è stata otto anni al governo che ce lo dovrebbe dire, se fosse stato per loro così semplice chiudere il ciclo dei rifiuti lo avrebbero fatto loro invece mi pare che non abbiano fatto niente e continuano, dopo otto anni a parlare della situazione, che hanno trovato. Credo che sia il classico esempio che ci possa far dire che questa destra deve andare a casa, che deve permettere a qualcun altro di lavorare per questa città, di lavorare anche per risolvere la questione dei rifiuti”.

La candidata del centrosinistra Silvia Salis, a margine dell’evento “La Genova del domani” ai giardini Luzzati – appuntamento organizzato dal gruppo Tocca a noi – torna a parlare di rifiuti e di Tari.

“I genovesi pagano una delle Tari più alte d’Italia, ma il servizio offerto non è all’altezza del costo – dice Salis – è il segnale di un sistema che non funziona come dovrebbe, una città è davvero viva quando ogni angolo racconta cura, attenzione e rispetto per chi la abita. A Genova, da troppi anni, questa cura sembra mancare e la qualità della vita ne risente, in modo diverso da quartiere a quartiere – continua Salis – la nostra città ha bisogno di un nuovo modello per la gestione dei rifiuti: efficace, sostenibile e trasparente”.

“Serve costruire un ciclo virtuoso, con obiettivi chiari, un cronoprogramma pubblico e verificabile, e soprattutto l’impegno a riportare la Tari a livelli equi, sia per le famiglie che per le imprese”.

Dal programma di Salis non è chiaro se il campo largo sia pronto a dire definitivamente no a un termovalorizzatore o a un impianto del tipo waste to energy, ma Salis afferma: “E’ necessario ripartire da Amiu, il primo passo è renderla un vero e proprio asset industriale per la città, in grado di potenziare la raccolta differenziata e migliorare concretamente la qualità della vita in ogni quartiere. Non è solo una questione tecnica: è una scelta politica, che parla di giustizia, sostenibilità, responsabilità”.

Ma non solo: “Renderemo Amiu autonoma dal punto di vista impiantistico e la renderemo un’azienda capace di chiudere il ciclo dei rifiuti – si legge nei punti programmatici di Salis rilanciati proprio oggi – lo faremo aprendo corrette linee di investimento, rendendo Amiu il centro e il motore di un polo ambientale che incentivi anche le imprese delle filiere del ciclo dei rifiuti. Inoltre realizzeremo un polo logistico adeguato. Tutto questo sarà accompagnato da una politica orientata a diminuire la produzione di rifiuti, aumentare la differenziata e inserirsi in un’autentica economia circolare”.

Piciocchi: “Se la Tari è alta responsabile è la sinistra”

“Abbiamo in mano la sentenza della Corte dei Conti della Liguria che certifica il buco di bilancio da 185 milioni di Amiu nel periodo 2014-2017, quando Genova era guidata dalla sinistra, buco che noi abbiamo dovuto colmare – ha detto Pietro Piciocchi, candidato del centrodestra – se oggi la Tari di questa città è alta è perché dobbiamo saldare questo debito secondo un piano di rientro decennale, una situazione nota e facilmente verificabile che dimostra ancora una volta la superficialità e la totale impreparazione della candidata della sinistra e della sua coalizione sugli importanti argomenti comunali, una realtà che evidentemente non conoscono”.

“Il buco di Amiu ha un responsabile, e non lo dice Pietro Piciocchi, lo dice la Corte dei Conti, e quel nome è: sinistra. Sono loro che hanno guidato Genova in quel periodo”, conclude.

Termovalorizzatore, “taboo” anche nel programma di Piciocchi

Neppure nel programma di Pietro Piciocchi compare la parola “termovalorizzatore” ma si parla di “nuovo impianto di chiusura del ciclo e di valorizzazione energetica che veda Amiu da sola o in partnership nel ruolo di soggetto attuatore e gestore”. Diversamente dal suo predecessore Marco Bucci, che al tempo in cui era sindaco non si era fatto problemi nel parlare di termovalorizzatori di ultima generazione, il centrodestra ora pesa le parole consapevole della delicatezza dell’argomento.

D’altronde il tema è di ambito anche regionale e ancora non è stata pubblicato il bando per le manifestazioni di interesse che dovrebbe chiarire che cosa e dove si costruirà per chiudere il ciclo.

Il candidato del centrodestra parla poi di “rafforzamento del centro di selezione e separazione plastiche e metalli e separazione dell’impianto di compostaggio” riferendosi forse all’impianto Tmb su cui pendono anni di ritardi nella realizzazione. Secondo Piciocchi, nel sistema dei rifiuti, sono poi fondamentali “campagne educative nelle scuole” e “Sconti sulla Tari per le famiglie virtuose nella differenziata”.

Gambino vs Salis: “Abbiamo ereditato debiti dalla giunta precedente”

A replicare a Salis è stato l’assessore ai rifiuti Sergio Gambino: “Nel 2017 abbiamo ereditato 185 milioni di euro di debiti contratti con Amiu dalla stessa sinistra che oggi ha il coraggio di tornare a pontificare e dare lezioni, come se il danno non lo avessero fatto loro. Gli stessi che oggi si ripresentano con il sorriso di chi pensa che i cittadini abbiano la memoria corta. Ma i genovesi ricordano. A differenza della Salis, che in quegli anni era troppo impegnata a lanciare il martello”.

“Noi continuiamo a lavorare per sistemare i disastri ereditati, con un progetto cristallino e una visione concreta per arrivare ad abbassare davvero la Tari, quella tassa che proprio loro hanno reso un esborso gravoso per molte famiglie genovesi. Nel frattempo la Salis parla. Solo parla. Incarna quel populismo tossico che ha già distrutto questa città una volta: viene a parlare di soluzioni, ma non sa nemmeno da dove cominciare. Solo propaganda, fuffa, retorica da palco. Ridurre la Tari non è uno slogan da campagna elettorale: è un obiettivo che si raggiunge con lavoro, investimenti e visione, non con post indignati e frasi fatte da talk show di terzo livello. Noi abbiamo progetti, numeri e risultati. Loro? Fumo negli occhi”.

Salis: “Noi non siamo quelli del declino”

Dall’incontro ai giardini Luzzati, dove si parla del futuro di Genova, Silvia Salis torna a rispedire al mittente le accuse a chi definisce i progressisti “signori del no” e “fautori del declino”. “Il centrodestra non ha più argomenti, passa da postare le mie foto in bikini con il mio bambino, peraltro neanche col volto coperto, fino a dire qualsiasi cosa. Io sono una candidata civica e non ho niente a che fare con nessuna idea di declino, anzi voglio lo sviluppo di questa città, voglio che questa città sia attrattiva, voglio che in questa città le persone decidano di restare, anzi vengano anche da fuori per vivere qua, per cui respingo totalmente l’accusa di una destra che non sa più veramente cosa dire”.