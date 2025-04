Comunali, Salis punta sulla “città dei 15 minuti”: scuole, verde, servizi a meno di un quarto d’ora da casa

Genova. Nel giorno dell’annuncio delle candidature per le presidenze di municipio, Silvia Salis, attraverso i social, lancia una delle idee del programma che ha a che fare proprio con il concetto di policentricità. Genova come “città dei 15 mminuti”, un modello di pianificazione urbana a cui aspirano molte città europee, e che punta a rendere le città più vivibili, ma anche meno impattanti per l’ambiente limitando la necessità di lunghi spostamenti .

“A Genova la qualità della vita non può essere un privilegio per pochi, vivere in un quartiere pulito, avere un parco sotto casa, sapere che le scuole dei nostri figli sono sicure e che i servizi funzionano. Vogliamo riportare Genova ad essere una città che si prende cura delle persone. Una città semplice, vicina, dove ci si sente al sicuro non per la presenza di telecamere, ma perché si è parte di una comunità viva”, scrive Salis.

“Questo significa – continua – una città dei 15 minuti dove ogni servizio essenziale sia a meno di un quarto d’ora di distanza”.

Ma, restando sul tema dei municipi, nella definizione di Genova come città dai molti centri, Salis elenca alcuni punti necessari: “Costruzione con i municipi di commissioni che valutino la qualità dei servizi pubblici, una riorganizzazione dei servizi di manutenzione e verde e attivazione di un piano straordinario, un piano di manutenzione delle scuole genovesi con abbattimento delle barriere architettoniche ed efficentamento energetico degli edifici”.

E ancora: “Più spazi pubblici e diffusi, applicando ed estendendo il modello delle Case di quartiere, aperture di spazi di costudying e coworking in ogni quartiere, costruzione di un nuovo modello di sicurezza urbana, basato sul coinvolgimento e sulla prevenzione e non solo su repressione dei fenomeni criminali”.

Quasi immediato il commento piccato dell’assessore comunale all’Urbanistica, e candidato di Forza Italia, Mario Mascia: “Le sinistre ci copiano anche la città dei 15 minuti, annunciata da noi il 5 marzo, oggi la loro candidata ne parla come se fosse una novità. C’è chi scopre oggi la città dei 15 minuti e poi c’è chi, come noi, ci lavora da anni. Fa sorridere vedere certi candidati scoprire adesso concetti che sono già stati messi nero su bianco nelle linee programmatiche del nuovo PUC, approvate poche settimane fa dalla giunta Piciocchi. Forse al comitato delle sinistre le idee scarseggiano, e allora si prova con il copia-incolla. Magari hanno preso un po’ troppo sul serio il loro slogan: “è già domani”… ma si sono dimenticati che per qualcuno è già ieri quello che promettono oggi. Noi preferiamo continuare a costruire, non a rincorrere”.