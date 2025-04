Comunali, Salis sale sul bus: “Confermeremo le gratuità Amt ma oggi preoccupa la qualità del servizio”

Genova. Di solito è meglio “non parlare al conducente” ma la candidata del centrosinistra alle Comunali, Silvia Salis, oggi l’ha fatto. Ha parlato con il conducente dell’autobus Amt – linea 1, da Voltri a Caricamento – sulla quale ha viaggiato per circa un’ora. E ha parlato con i passeggeri “per avere presente quali siano le esigenze delle persone”.

Parlando di trasporto pubblico locale, e di Amt, Salis sgombera subito il campo dai dubbi su cosa voglia fare o non fare il centrosinistra in tema di gratuità e tariffe: “Noi vogliamo mantenere la gratuità, l’abbiamo detto chiaramente”.

Nei giorni scorsi, dopo che il Comune e Amt avevano annunciato la proroga delle gratuità per over70 e under14 fino a settembre 2025, la candidata del campo largo aveva espresso qualche dubbio sulla tenuta economica dell’operazione. Oggi è più netta: “Gratuità confermata, ma l’abbiamo detto una marea di volte, è la destra che sta facendo un’operazione di mistificazione continua di quello che diciamo, senza rendersi conto che instillare dubbi e attaccare la mia persona non li porta ad altro che a perdere consensi”.

A questo proposito, l’ultimo sondaggio di cui si ha notizia (realizzato dall’agenzia Onlynumbers) vede Salis in vantaggio su Piciocchi con 7 punti di distacco, con oltre il 51% delle preferenze. Secondo altri sondaggi nelle mani dei partiti, a oggi solo i municipi Levante e Medio Levante potrebbero restare governati dal centrodestra.

Ma tornando a parlare di Amt, dopo un’ora di viaggio su una delle linee più frequentate e più “difficili” di Genova (Salis ha ammesso che ha utilizzato i mezzi pubblici maggiormente in altri periodi della sua vita e oggi non così frequentemente), la donna che si candida a gestire Genova e quindi anche a dare la linea all’azienda di trasporto pubblico cittadino, dice: “Oggi la preoccupazione è per la qualità del servizio – afferma – gli autisti ogni giorno hanno a che fare con un’utenza che si trova di fronte a turni tagliati, a disagi, a mezzi affollati, problemi sia dell’utenza sia dei lavoratori di Amt perché la qualità del servizio impatta sulla popolazione ma anche sulla qualità del lavoro dei dipendenti, che, chiaramente, sta molto a cuore”.

Sull’esperienza “a bordo” afferma: “È importante stare fra la gente, sentire quelle che sono le loro esigenze quotidiane, è importante che le persone sentano la vicinanza di un progetto nuovo, più ascolto, più cura della città e un decoro maggiore. Secondo me è importante non perdere mai il polso di quello che succede in tutta la città, e non solo nelle zone del centro, questi devono diventare momenti di confronto reale e non spot elettorali, perché credo che le persone siano un po’ stanche di questo”.