Comunali, Piciocchi: “Serve un’unità per la semplificazione dei processi amministrativi”

Genova. Pietro Piciocchi, candidato sindaco del centrodestra alle elezioni comunali di Genova in programma per il 25 e 26 maggio, ha presentato una parte del suo programma elettorale incentrata sul tema della “semplificazione amministrativa” e sul rapporto tra istituzioni e cittadini.

Tra le priorità indicate, Piciocchi propone una riorganizzazione della macchina comunale per renderla più accessibile ed efficiente. L’obiettivo, spiega, è quello di “ridurre la distanza percepita tra il Comune e la popolazione, cercando di trasformare la burocrazia da elemento di frustrazione a strumento utile per risolvere i problemi quotidiani”.

Nel programma, il candidato del centrodestra prevede l’istituzione di “un’unità dedicata proprio alla semplificazione dei processi amministrativi, con l’intento di snellire le procedure e velocizzare le risposte, soprattutto per le fasce di cittadini che oggi trovano maggiori difficoltà a orientarsi nei meccanismi istituzionali”.

Piciocchi punta inoltre su una “maggiore partecipazione dei cittadini alla vita politica e amministrativa della città”. Tra le proposte ci sono l’ampliamento degli strumenti di ascolto, l’incremento della trasparenza nelle decisioni e una diffusione più capillare delle sedute del consiglio comunale. Si tratta, sottolinea, di rendere il cittadino non solo utente dei servizi pubblici, ma parte attiva nelle scelte che riguardano il futuro della città.

Il programma prevede anche investimenti nell’infrastruttura digitale di Genova, in particolare nel “potenziamento della rete in fibra ottica e nello sviluppo del 5G”, considerati elementi chiave per una pubblica amministrazione più moderna. Sul piano della gestione delle società partecipate, l’impegno è verso un maggior efficientamento e una razionalizzazione delle risorse.

“Pensiamo a un’amministrazione dove il cittadino abbia un ruolo da protagonista – ha dichiarato Piciocchi – semplificando quella burocrazia che troppo spesso allontana la gente dalle soluzioni”.