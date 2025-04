Comunali, Piciocchi: “Aspetto ancora il programma di Salis”. Lei: “Questione di ore ma non mi faccio dettare l’agenda”

Genova. Le candidature a sindaco, le liste e i relativi programmi per le Comunali di Genova devono, per legge, essere presentate dalle 8 del 30esimo giorno alle 12 del

29esimo giorno antecedenti la data della votazione. Ed è ricordando (anche) questa scadenza, che il candidato del centrodestra e vicesindaco reggente, Pietro Piciocchi, torna a punzecchiare l’avversaria Silvia Salis.

Lo spunto è la nuova polemica aperta dal Pd sul tema dei compensi per il Cda di Iren, troppo alti secondo i dem, “al di sotto del mercato”, secondo Piciocchi (il Comune di Genova è socio di Iren attraverso la finanziaria Fsu), che incalza: “Ogni cosa che facciamo viene strumentalizzata, dalla nomina del sovrintendente fino a Euroflora, ci attaccano su tutto ma allora scusate, ne approfitto e dico che sto ancora aspettando di capire, al di là delle critiche, quali sono i programmi, perché circa un mese e mezzo fa sono stati annunciati 10 punti, 10 ‘sì’ che si sono persi per strada”, dice Piciocchi rivolgendosi indirettamente a Salis.

“Io vorrei capire qual è l’idea di città, quali sono le proposte concrete, perché oggi siamo completamente nell’indeterminato ed è quindi anche difficile confrontarsi – continua – non vince chi è bravo a fare l’elenco dei problemi e magari a gonfiarli e a enfatizzarli, vince chi dimostra capacità realizzativa e allora, noi oggi siamo in una realtà che esprime una grande capacità realizzativa, perché meglio di me sapete in che condizioni l’amministrazione di centrodestra ha trovato il Waterfront, con una Euroflora che era morta, oggi riparte Euroflora, riparte il waterfront. Questi sono fatti. Questa è la Genova qui ed ora, non è la Genova del domani e noi su queste basi vogliamo costruire”.

Silvia Salis, presente al taglio del nastro di Euroflora insieme ad alcuni esponenti del centrosinistra (tra gli altri Armando Sanna, Roberto Arboscello, Simone Franceschi), sollecitata, risponde: “Il nostro programma lo presenteremo, questione di ore, ma bisogna che smettano di pensare di dettare l’agenda, non mi pare che Piciocchi abbia presentato il programma sei mesi fa, tanto più che, voglio dire, sono al governo della città da 8 anni e invece del programma avrebbero dovuto presentare una descrizione di quello che hanno fatto, invece hanno presentato un programma come se in questi 8 anni non ci fossero stati loro, per cui, sinceramente, come per la questione del vicesindaco, io non mi faccio dettare i tempi da nessuno”.

“Le nostre linee programmatiche sono espresse tutti i giorni nelle nostre interviste, nelle nostre dichiarazioni – continua Salis – detto ciò, avevamo auspicato in questi giorni di lutto di usare dei toni un po’ diversi, di evitare le polemiche ma vedo, che purtroppo non ce la fanno, è più forte di loro. Credo che in questo momento serva uno stile politico un po’ diverso e bisogna cercare di volare un po’ più alto”.

D’altronde un altro “protagonista” della campagna elettorale, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, rispedisce sugli avversari i toni polemici citando alcune interviste di esponenti del campo largo pubblicate da media locali: “Ci sono rimasto male”. Ma poi attacca direttamente Salis: “Dice che eh noi siamo arroganti e aggressivi ma Genova si dice “me tasto se ghe son”, se c’è qualcuno che è arrogante e aggressivo, è lei”.

Poi la critica su alcune idee espresse in merito alla viabilità della Val Bisagno. Salis ha citato alcuni studi secondo i quali, con la messa in sicurezza del torrente, ultimato lo scolmatore, si potrebbe pensare a una rete di trasporto che sfrutti in parte l’alveo, con pensiline a sbalzo. Bucci la pensa diversamente: “Una che dice così, vuol dire che non conosce le leggi, non conosce la realtà di Genova, non conosce il Bisagno, non sa quali sono i problemi idrogeologici, questo dimostra l’impreparazione, la incapacità. Qual è la loro città? – conclude Bucci – dov’è il loro programma? Mi auguro che salti fuori, il primo che lo trova me lo faccia avere. E poi magari diremo “Tutto qui”?”.