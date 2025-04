Comunali, Piciocchi: “Genova, città sempre più sicura: il modello funziona e cresce”

Genova. “La sicurezza non è uno slogan. È la base per vivere con serenità la propria città. A Genova, oggi, è possibile parlare di un progetto concreto, già avviato e destinato a diventare sempre più capillare.Al 31 dicembre 2024, in città risultano installate 2439 telecamere: di queste, ben 2174 sono state attivate sotto le amministrazioni guidate da Marco Bucci. Basti pensare che, prima del 2017, le telecamere operative erano solo 265”.

A scriverlo in una nota stampa Pietro Piciocchi, oggi sindaco facente funzioni e candidato per le prossime comunali genovesi. “Ma la sicurezza non si ferma alla videosorveglianza – continua il comunicato – Il piano per una Genova ancora più protetta prevede: ⁠vigili di quartiere in tutte le delegazioni, attivi anche nelle ore serali, per una presenza stabile e rassicurante sul territorio; ⁠unità mobili di risposta rapida, presidiate da personale specializzato, nei punti più sensibili”.

“E non finisce qui – spiega infine il candidato sindaco Pietro Piciocchi –. Con il nuovo piano di Protezione Civile, Genova sarà dotata di una sala emergenze all’avanguardia, droni per il monitoraggio, defibrillatori capillari e squadre specializzate per ogni tipo di rischio. Abbiamo già attivato anche la Pattuglia di quartiere, presente da gennaio a Sampierdarena, Certosa e Cornigliano anche a bordo dei mezzi Amt. Questa è visione. È capacità di ascoltare i cittadini e tradurla in azioni concrete.”