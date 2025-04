Comunali, Piciocchi propone un garante comunale per gli animali e un nuovo gattile

Genova. Gli animali da compagnia al centro della campagna elettorale di Pietro Piciocchi. Il candidato sindaco del centrodestra punta su un pacchetto di proposte pensate per tutelare il benessere degli animali e rafforzare i servizi dedicati in città.

Tra le misure più rilevanti annunciate da Piciocchi c’è l’istituzione di un garante comunale per gli animali, figura volontaria che opererebbe in autonomia per affiancare gli uffici pubblici e la polizia locale nei casi di maltrattamento. Il garante, secondo il candidato, potrà anche proporre bandi e finanziamenti per supportare le associazioni che si occupano della cura degli animali.

Nel piano presentato dal candidato del centrodestra è previsto l’ampliamento del canile comunale e, per la prima volta, la costruzione di un gattile pubblico a Genova, una struttura che finora è mancata sul territorio.

L’attenzione di Piciocchi si concentra anche sul potenziamento delle aree e dei servizi esistenti. Si parla di più spazi verdi e spiagge attrezzate per cani, ma anche di un’iniziativa inedita: la prima Fiera genovese sul benessere degli animali, che avrebbe l’obiettivo di coinvolgere cittadini, professionisti e volontari in un confronto attivo.

Un altro punto del programma riguarda la creazione di un tavolo permanente dedicato al benessere animale. L’idea, come spiegato da Piciocchi, è quella di offrire uno spazio di ascolto e confronto tra istituzioni, cittadini e associazioni, in cui discutere criticità ed emergenze ma anche proporre nuove soluzioni operative.

Secondo il candidato del centrodestra, questo tipo di approccio partecipato permetterà alla città di sviluppare politiche più efficaci e condivise, sempre in collaborazione con chi lavora quotidianamente sul campo.

“In questi anni il Comune ha già promosso molte azioni concrete per il benessere animale – ha dichiarato Piciocchi – ma è il momento di fare un salto di qualità. Vogliamo una Genova sempre più a misura dei nostri amici a quattro zampe e dei cittadini che si prendono cura di loro con amore e impegno”.

Il candidato sottolinea anche che la figura del garante potrà permettere al Comune di costituirsi parte civile nei processi per maltrattamento, oltre ad avere un ruolo propositivo nella creazione di progetti pilota, attività formative e campagne informative rivolte al pubblico.