Comunali, Massardo (Genova Unita): “Per l’università solo slogan da Salis, serve un vero piano”

Genova. “Mentre Silvia Salis presenta un programma generico, fatto solo di intenzioni e slogan privi di contenuto operativo, Genova Unita offre una vera strategia concreta per rilanciare il futuro universitario e della ricerca nella nostra città”. A parlare è il Fausto Massardo, ordinario di Sistemi per l’energia e l’ambiente all’Università degli Studi di Genova, già candidato alle elezioni regionali del 2020 con Italia Viva e oggi candidato nella lista Genova Unita a sostegno di Raffaella Gualco alle comunali.

“Il documento pubblicato da Salis si limita a espressioni come accogliere gli studenti, creare spazi di aggregazione o valorizzare i giovani, senza mai indicare strumenti, tempi o modalità di realizzazione. Un elenco di auspici che non rappresenta però un vero piano di governo. È fondamentale che il comune di Genova riconosca all’Università una posizione essenziale per cultura e scienza”.

“Proprio con questo obiettivo Genova Unita propone un’alternativa seria fondata sui principi concreti come il policentrismo della conoscenza: non un unico polo isolato, ma una rete di hub universitari diffusi nei quartieri, integrati al tessuto urbano, dal centro storico alle delegazioni – prosegue Massardo -. L’Università e la ricerca pubblica devono essere l’infrastruttura primaria: finanziamenti diretti a laboratori universitari, start-up innovative e progetti di ricerca di base, senza intermediazioni speculative. Serve un vero piano casa per studenti e ricercatori: ci proponiamo di realizzare ostelli universitari moderni in aree già servite e la riqualificazione del patrimonio edilizio sfitto, non vaghe promesse di spazi di aggregazione“.

“Fondamentale è la mobilità gratuita per studenti: abbonamenti gratuiti su bus, metro e funicolari per studenti e giovani ricercatori, per favorire la mobilità e la partecipazione culturale e infine la promozione internazionale di Genova come città della ricerca attraverso l’istituzione di un’agenzia cittadina per l’attrazione di talenti e progetti esteri, con bandi trasparenti e partnership reali con università e centri di ricerca di livello mondiale”, conclude Massardo.