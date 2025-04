Comunali, Marras attacca sulla Gronda: “Salis e Piciocchi sovrapponibili, opposizione non esiste su quest’opera”

Genova. Antonella Marras, candidata sindaco per Sinistra Alternativa, la lista unitaria sostenuta da Rifondazione Comunista, Partito Comunista Italiano e Sinistra Anticapitalista, torna all’attacco sulla Gronda di Genova, dopo che, durante l’ultimo Consiglio comunale di questo ciclo amministrativo, centrodestra e centrosinistra sono tornati a scontrarsi sul tema.

“Sulla Gronda, di fatto, non esiste opposizione. La vogliono tutti – commenta Marras – tutti tranne la popolazione. Unica cosa che fanno in aula è rinfacciarsi a vicenda di non riuscire a portarla a termine. Questi due giorni hanno dimostrato nei fatti quello che noi sosteniamo da anni: Toti e Burlando, Piciocchi e Salis, hanno programmi sovrapponibili, tanto vero che si rubano reciprocamente candidati. Tutto questo ci fa ricordare la fiaba di Andersen, quella del bambino che grida “Il re è nudo”, solo che a Genova di finti-re ce ne sono proprio tanti“.

Nella nota stampa di Sinistra Alternativa, poi l’attacco anche sul nucleare, tema trattato durante il consiglio, nelle more di un ordine del giorno presentato da Mattia Crucioli e poi bocciato dall’aula: “Una situazione comica – si legge nella nota – a favore del nucleare sotto casa, non certo la loro, ha votato il solito centrodestra ma si è avuta pure l’astensione di gran parte del centro finto-sinistra e la riproposizione di un presente non votante, del M5s. Tutti a parlare di una inesistente Quarta Generazione di reattori, neppure in fase di progettazione. La Terza Generazione è saltata a piè pari: l’unico SMR – Small Modular Reactor – costruito negli USA (mica tanto small, dato che era più grande della centrale di Trino Vercellese) è stato immediatamente chiuso, in quanto troppo costoso”.