Comunali, Maresca: “Salis non si è accorta che il programma sul porto lo abbiamo già realizzato”

Genova. L’assessore al porto del Comune di Genova Francesco Maresca risponde a Silvia Salis in merito al programma sul porto: “Meno male che Silvia c’è sul porto, mi spiace che non si sia accorta che tutto quello che genericamente dice noi lo abbiamo già realizzato, e se non dovesse essere eletta sindaca la nominerò saggia sulla parte sport della blue economy”.

L’assessore parla più nello specifico della zona logistica semplificata: “Forse non si informa bene, ma il 18 c’è il tavolo di attivazione della Zls e io sono il rappresentante del Comune di Genova. Inoltre non sa che il suo partito è sempre stato contro quelle opere fondamentali necessarie per lo sviluppo della logistica su Genova come la Gronda e lo spostamento della diga foranea”.

Maresca parla infine dei depositi chimici: “Dalle dichiarazioni della Salis si evince che la stessa vuole lasciarle a ponente in mezzo alla città”, conclude.