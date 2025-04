Comunali, Maresca (FdI): “Se eletto una parte dell’iva del Porto di Genova per abbassare le tasse ai residenti”

Genova. L’Assessore al porto Maresca indica il suo progetto più importante per la città: “Genova capofila di una modifica della legge portuale che consenta al Comune di trattenere 1 miliardi di IVA da utilizzare anche per abbassare le tasse dei Genovesi”.

Maresca sostiene che ora è una cosa fattibile e non utopistica perche le autorità di sistema portuale sono in procinto di essere riformate da una legge nazionale. “Con le nuove norme già ora gli enti locali come la Regione Liguria hanno più potere rispetto alla materia portuale. Ritengo che anche i comuni che ospitano i Porti come Genova possano e debbano gestire una parte di quelle risorse che derivano dal gettito iva del porto”.

Maresca ricorda anche alcuni numeri importanti. “Il porto di Genova produce circa 4 miliardi di IVA per il paese e nel territorio non ne rimane nulla, e’ ora che i Genovesi godano di una parte dei frutti del loro porto al fine di avere delle agevolazioni e una pressione fiscale più bassa”. Maresca continua sostenendo; “che seppur vero che i porti svolgano una funzione di servizio pubblico di interesse nazionale, dagli stessi dipende anche l’economia delle città come Genova”

Maresca conclude sostenendo che: “se i Comuni possono gestire una parte delle risorse prodotte dal porto come avviene nelle città del nord Europa, anche i servizi in città per i cittadini potranno migliorare grazie alle risorse prodotto dal primo scalo italiano”.