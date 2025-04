Comunali, Maresca e Frascà insieme riempono il Teatro di Stradanuova

Genova. Si è concluso con il teatro di Stradanuova pieno il raduno dell’assessore al porto Francesco Maresca e Stella Frascà, che saranno candidati entrambi alle prossime elezioni comunali del 25 maggio nelle fila di Fratelli d’Italia per Pietro Piciocchi Sindaco. Nella serata ha fatto una presentazione l’ex assessore Stefano Garassino, e tra i protagonisti Pietro Piciocchi, l’assessore regionale Simona Ferro, e l’ex consigliere comunale Alberto Campanella. “E’ stata una grande emozione scoprire quante persone hanno voluto ascoltare la nostra proposta per Genova. Siamo ancora a metà del lavoro e c’è tanto da fare. In questi 8 anni con Bucci e Piciocchi abbiamo svegliato Genova realizzando opere infrastrutturali che hanno fatto respirare la città. Ora i Genovesi ne godranno i benefici grazie anche alla riforma della legge portuale nazionale che consentirà di trattenere parte dell’Iva del porto per la città”.

Così ha dichiarato Maresca, ribadendo che “grazie al porto i Genovesi avranno servizi migliori in città e avranno agevolazioni fiscali per quanto riguarda Imu e Tari. Inoltre le risorse del porto oltre che per le infrastrutture potranno essere utilizzate per aiuti sociali alle famiglie con redditi bassi”.