Comunali Genova, Salis svela la sua lista: “È trasversale e rappresenta perfettamente il civismo”

Genova. “Non sono più quella di una volta, adesso inizia a pesarmi”. Non manca l’autoironia a Silvia Salis, ex martellista e candidata sindaca del centrosinistra, mentre posa davanti al suo point col pannello che riporta il logo della sua lista civica. Nessuna sorpresa a livello grafico, la linea è la stessa seguita finora per la comunicazione: sfondo azzurro e cognome evidenziato in arancione su fondo bianco.

“È un progetto molto importante, sento che rappresenta perfettamente tutte le anime che devono essere in questa lista. Siamo molto orgogliosi e sono veramente orgogliosa della grande affluenza che c’è oggi – spiega -. Sono candidature completamente trasversali, che rappresentano la nostra idea di campo progressista, e trasversali a tutti i settori della società, trasversali per competenze e per posizionamento, per cui è una lista completamente bilanciata. È una lista che rappresenta perfettamente il civismo“.

La capolista, com’era noto da alcuni giorni, sarà Silvia Pericu, figlia del compianto sindaco Giuseppe e docente universitaria di design: “Sì, sento il peso e la fortuna di avere questo cognome che porta dei valori, di questo ringraziamo i genovesi perché hanno sempre ricordato questi valori. Io ho le mie competenze e cercherò di fare quello che posso. Ho un’età in cui vorrei contribuire alla mia città, una città che ho visto crescere, evolversi, avere dei momenti bui, avere dei momenti di maggiore credibilità, ma che penso abbia bisogno di un’opportunità molto importante”. Possibile un ruolo in giunta in caso di vittoria? “Ora sono impegnata a contribuire come posso su questi temi e poi vedremo. Io non mi sento coinvolta con questa ansia di mettere ruoli in gioco. È un gioco di squadra quello che proponiamo qui”.

Eterogeneo il ventaglio dei candidati, ancora non presentati ufficialmente ma tutti in posa per le foto di rito: ci sono gli esponenti di Linea Condivisa Filippo Bruzzone, Silvia Tassara ed Erika Venturini (anche alle regionali l’associazione di Rossella D’Acqui e Gianni Pastorino era confluita nella civica di Orlando), l’ex candidata presidente per il Municipio Medio Levante Camilla Ponzano (una delle anime del gruppo legato ad Andrea Acquarone), il vicedirettore del gruppo sportivo Aragno Elert Xhaxho, lo scrittore Bruno Morchio, la regista e autrice Laura Sicignano e due avvocati, il penalista Paolo Scovazzi e il civilista Stefano Vignolo.

Intanto i sondaggi vedono ancora Silvia Salis in vantaggio, mentre dal centrodestra Bucci e Piciocchi si dicono sicuri della rimonta. “Io cerco di non commentare i sondaggi, è evidente che siamo avanti, è un sondaggio positivo – risponde la candidata ai cronisti – ma detto questo, noi lavoriamo altri altri due mesi, praticamente fino alle elezioni. Noi siamo molto sicuri di quello che stiamo facendo e siamo molto sicuri della risposta che c’è da parte di Genova”.