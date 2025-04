Comunali, il volto di Meloni sui manifesti di Fratelli d’Italia: “Avanti, concreti, per Genova”

Genova. Fratelli d’Italia lancia la corsa per le elezioni comunali di Genova e fa partire una campagna informativa a sostegno del candidato sindaco Pietro Piciocchi, il cui nome comparirà all’interno del logo di FDI.

“Questo periodo è stato di grande rilancio per Genova – si legge in un comunicato del partito che annuncia la partezza della campagna – periodo che ha visto la riqualificazione di spazi urbani come il mercato di corso Sardegna e il nuovo palasport, la realizzazione di infrastrutture, eventi, un importante impulso turistico come mai prima d’ora ed un rilancio dell’occupazione”.

“”Un tempo di trasformazione in cui si sono poste le basi per il rilancio della città, che era rimasta ferma al secolo scorso – commenta il coordinatore regionale del partito, Matteo Rosso – durante il prossimo ciclo amministrativo lo stato dei lavori sarà ultimato per molte opere, alcune delle quali come la diga foranea, l’ultimo miglio e il terzo valico consentiranno a Genova di diventare la porta d’Europa per le merci provenienti da sud, più merci, più lavoro, più sviluppo, con un’attenzione anche a tutte quelle piccole cose che possono migliorare la vita ai genovesi”.

Il manifesto della campagna di Fdi per le comunali

“Avanti. Concreti. Per Genova” lo slogan scelto, accompagnato dalla foto di Giorgia Meloni, con l’immagine della città come sfondo.

La scelta è spiegata dal coordinatore regionale Matteo Rosso: “Abbiamo deciso di partire dai contenuti, andando tra i cittadini a raccontare come è cambiata in meglio la città e che c’è ancora molto da fare. Con una Regione ed un Governo Nazionale di centrodestra per il Comune sarà fondamentale avere una condivisione politica.”

“I genovesi – prosegue Rosso – respingeranno un ritorno indietro nel tempo. Come Fratelli d’Italia, avevamo detto di essere pronti a governare il Paese e lo stiamo dimostrando, in Italia come all’estero. Genova necessita di un’ amministrazione concreta che in silenzio lavori per lasciare una città migliore di come l’abbiamo ereditata”.