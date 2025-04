Comunali, Il Pd attacca il programma di Piciocchi: “Una televendita, manca solo il set di pentole

Genova. “L’unico ‘visionario’ è Bucci, vede un programma dove un programma non c’è. Piciocchi ha presentato un piano per la città di Genova che punta a 20 mila posti di lavoro quando in 10 anni di loro amministrazione se ne sono persi 5mila. Il settore che ha subito maggiore contrazione è stato il commercio proprio quel commercio che vorrebbero valorizzare in futuro ma che in questi anni hanno martoriato con aperture di grandi supermercati e centri commerciali. Prova che non sono credibili è che in consiglio regionale la stessa destra che sostiene Piciocchi ha bocciato la nostra richiesta di fermare nuove superfici di vendita per la grande distribuzione. Tante promesse già scritte in passato che sono state puntualmente disattese, non solo sul lavoro, ma anche sulla pulizia e il decoro della città, sul verde urbano, sulla sicurezza”. Così il segretario del PD Liguria Davide Natale il segretario Metropolitano del PD Genova Simone D’Angelo commentano il programma del candidato sindaco di centrodestra Pietro Piciocchi, presentato ieri pomeriggio, e le dichiarazioni di Bucci.

“Ancora una volta il duo Bucci-Piciocchi risulta poco affidabile – dicono – E l’assenza di Forza Italia dimostra che più che una corazzata sono un’armata Brancaleone”.

“Senza idee e senza prospettive – concludono – ma solo promesse campate in aria. Mancava solo la batteria di pentole e la Mountain bike con il cambio Shimano in omaggio per chiudere la televendita”