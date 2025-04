Comunali, Giuseppe Conte a Genova: “Sostegno convinto a Salis per cambiare volto alla città”

Genova. “Appoggiamo convintamente la Salis, è un’ottima candidata per noi, interpreta bene lo spirito di un programma per cambiare volto a Genova. Siamo convintamente in appoggio e abbiamo dato anche un grande contributo per il programma”. Lo ha detto Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 stelle, a margine dell’evento commemorativo in memoria del professor Guido Alpa che si è tenuto in Fondazione Carige a Genova.

“Ci sono tanti segnali di insoddisfazione da parte della comunità genovese – ha aggiunto Conte – e credo davvero che questo progetto politico abbia messo obiettivi strategici chiari a disposizione del cambiamento e abbia individuato nella nella Salis un’ottima interprete per realizzare questo cambiamento”.

L’ex presidente del consiglio è stato amico e allievo di Guido Alpa, scomparso il mese scorso all’età di 78 anni. Alpa tuttavia in un’intervista di qualche anno fa aveva voluto precisare di non essere stato “né mentore né maestro” del futuro premier. Avevano però lavorato nello stesso studio legale, uno dei più affermati della Capitale. Su di lui ha ribadito oggi: “Lo definirei un giurista progressista, un giurista che ha sempre promosso la tutela dei diritti fondamentali, il rispetto della dignità della persona, la persona al centro tutta l’esperienza sua di vita professionale, esperienza scientifica, esperienza personale”.

Conte ha parlato anche della manifestazione di sabato a Roma contro il riarmo dell’Europa: “Sono rimasto veramente sorpreso e ancora oggi rifletto su numeri importantissimi, inaspettati. Vedere tantissime persone di varie estrazioni sociali e culturali, giovani, anziani, ragazzi, che hanno avvertito l’esigenza di venire a testimoniare la totale incomprensione su quello che si sta facendo oggi in Italia e in Europa”. “Siamo in una situazione di grande difficoltà per quanto riguarda l’accesso alle cure, c’è grande difficoltà per arrivare a fine mese per ampie fasce della popolazione, abbiamo 6 milioni di poveri e quasi 4 milioni di lavoratrici e lavoratori che non arrivano neppure a un salario minimo, ci sono il caro bollette, le aziende in forte difficoltà, 24 mesi di tracollo della produzione industriale, un caro energia che sta mettendo in difficoltà molte aziende, e in Europa cosa si sottoscrive? Un piano di riarmo. I cittadini hanno detto no. Hanno detto che tutto questo è una follia e allora su questo punto costruiremo il primo passo fondamentale per un’alternativa di governo”.