Comunali, Salis: “Un giovane su tre lascia Genova dopo il diploma”. Piciocchi: “Frottole”

Genova. Nuovo scontro tra Silvia Salis e Pietro Piciocchi, rispettivamente candidata sindaca per il campo largo e candidato della coalizione di centrodestra alle comunali, sul tema della popolazione, in particolare quella più giovane, del capoluogo ligure.

Salis in mattinata ha citato uno studio dell’Istat secondo cui “la città ha perso 15.000 residenti in sette anni, dati che parlano di giovani che se ne vanno per mancanza di opportunità, di famiglie che faticano a costruire un futuro qui, di un sistema che ha smesso di attrarre e trattenere”

Salis prosegue poi citando un dato in particolare, ovvero il fatto che “un giovane su tre lascia la città dopo il diploma. Un esodo silenzioso che dobbiamo fermare. Nel frattempo, oltre il 50% degli over 65 segnala difficoltà ad accedere ai servizi di base. Un fallimento per una città che invecchia e non si prende cura di chi ha più bisogno. Questi sono i punti da cui partire: non le vetrine di pesto, focaccia e mortai. Perché un sindaco deve prima di tutto conoscere i problemi, capire le cause e costruire risposte concrete. È quello che sto facendo, e che farò giorno dopo giorno”.

La replica di Piciocchi: “Dal 2018 il trend del crollo demografico ha iniziato a rallentare”

Alla candidata del campo largo ha risposto Piciocchi, che ha esordito dicendo che “c’è chi continua a raccontare frottole e chi preferisce guardare i numeri con onestà. I dati ufficiali raccontano tutt’altra storia – prosegue il facente funzione sindaco – Dal 2018, primo anno con la nuova amministrazione, il trend di crollo demografico inizia a rallentare. Poi, se Silvia Salis non se n’è accorta, il Covid. Nel 2023 e nel 2024 Genova torna a crescere. Non succedeva da vent’anni”.

Piciocchi ha quindi snocciolato i numeri: “Più 1.231 residenti nel 2023, +1.525 nel 2024: due anni consecutivi di crescita dopo una pandemia devastante, soprattutto per una città ‘anziana’ come la nostra. Dal 2018 a oggi, la perdita netta è di 5.237 abitanti. Non 15.000. E se proprio vogliamo fare confronti, basta guardare Firenze, con metà della nostra popolazione, che nello stesso periodo ha perso 7.532 residenti”.

“La notizia vera – continua il candidato sindaco per il centrodestra – è nei segnali positivi: nella fascia 15-35 anni, Genova ha guadagnato oltre 5.000 giovani dal 2020 al 2024. Genova ha una percentuale di diplomati (75,3%) più alta del Nord Ovest e dell’Italia. Stessa cosa per i laureati (34,7%), e dei ragazzi che non lasciano gli studi dopo le superiori (58,6%). Cresce il numero di chi sceglie di restare qui – conclude Piciocchi – Dati empirici, inoltre, evidenziano come il dato della popolazione effettiva che vive la città ogni giorno è in costante crescita oltre le 750mila unità. Il futuro ha scelto Genova. Altri, evidentemente, hanno scelto di restare ancorati al passato e ai soliti slogan”.

Balleari: “Narrazione strumentale”

Nel dibattito è entrato anche Stefano Balleari, presidente del consiglio regionale della Liguria: “Negli ultimi anni il numero di giovani tra i 15 e i 34 anni residenti a Genova è cresciuto, smentendo una narrazione strumentale, orientata al mugugno e al disfattismo. Sostenere che tutti i giovani vadano via da Genova, significa sostenere il falso”. Balleari ha quindi fatto riferimento ai dati Istat, da cui risulta che i giovani iscritti all’anagrafe del Comune di Genova nel periodo compreso tra il 2020 e il 2024 nella fascia d’età 15-34 sono passati da i 102.901 del 2020 ai 108.276 del 2024.

Istat ha attestato inoltre il continuo calo delle nascite in Liguria, ultima regione in Italia per nuovi nati: sono state circa 8.300 nel 2024, lo 0,1% in meno rispetto al 2023 con il numero medio di figli per donna che diminuisce a 1,16 nel 2024, rispetto a 1,17 nel 2023 e a 1,20 nel 2022, mentre l’età media del parto in Liguria si attesta a 32,6 anni in linea con la media nazionale.