Comunali, Giovani Democratici contro Piciocchi: “Ripetizioni gratuite? Il lavoro va pagato”

Genova. La proposta di Pietro Piciocchi, che tra le idee rivolte ai giovani inserisce “ripetizioni gratuite per gli studenti in difficoltà, con tutor volontari provenienti dalle università“, finisce nel mirino dei Giovani Democratici.

“L’ultima proposta del reggente Piciocchi è quella di aiutare gli studenti in difficoltà con ripetizioni gratuite fatte da altri studenti volontari. L’idea di chi governa Genova da troppo tempo è questa: esiste un disagio? Creiamone dell’altro“, replica il gruppo sui social.

“Troppe volte in questi anni il Comune di Genova ha incentivato la gratuità del lavoro tramite l’utilizzo di volontari, politica che ricade continuamente sui giovani – spiegano i Giovani Democratici -. Questo non può essere un modello accettabile in una società che tutela e riconosce in Costituzione il diritto al lavoro, che deve essere di buona qualità, ben retribuito, nel rispetto della dignità delle persone“.

Piciocchi ha proposto anche un big hub dei giovani con messa in rete di poli multifunzionali gratuiti aperti anche in orario serale, una city pass gratuita o “a prezzo simbolico” per l’accesso a trasporto pubblico illimitato, ingressi in spazi culturali, sconti su eventi sportivi e musicali, e infine il doposcuola e tutorato gratuito contestato dagli esponenti junior del centrosinistra.

La risposta dell’assessora Brusoni (Lega)

“Ancora una volta il Partito Democratico dimostra di avere due pesi e due misure – commenta l’assessora della Lega Marta Brusoni -. Da una parte si scaglia contro il progetto del vicesindaco Piciocchi, che mira ad aiutare gli studenti in difficoltà e le loro famiglie con un servizio sociale gratuito di ripetizioni da parte di universitari volontari, ma i Dem hanno la memoria corta. Soltanto pochi mesi fa, infatti, il loro candidato presidente Andrea Orlando lanciava appelli in tutta la Liguria per reclutare volontari per la sua campagna elettorale. È il solito Pd: predica bene, razzola male. Da mesi, come amministrazione, lavoriamo per costruire opportunità concrete di sostegno allo studio e contrasto alla dispersione scolastica. Iniziative come quella proposta da Piciocchi sono nate per offrire supporto reale e gratuito a famiglie in difficoltà, valorizzando allo stesso tempo il senso civico e il coinvolgimento dei giovani universitari. Ma al Pd questo non interessa: meglio l’attacco politico facile, anche quando contraddice le loro stesse azioni. Per il PD il valore del lavoro dipende da chi ne beneficia. È una sinistra che ha perso ormai ogni credibilità. Dobbiamo insegnare ai nostri giovani che non tutto può essere sempre paragonato al soldo. Esistono valori come la solidarietà, l’impegno civile, il senso di comunità grazie ai quali si può costruire una società più equa, dove ciascuno è parte attiva nel sostenere chi è più in difficoltà”.