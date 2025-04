Comunali, al mercato di piazza Palermo la “sfida” tra Ilaria Cavo e Silvia Salis

Genova. “Sfida” giovedì mattina tra Silvia Salis, candidata sindaca del campo largo alle prossime elezioni comunali, e Ilaria Cavo, già annunciata come vicesindaco per il candidato di centrodestra Pietro Piciocchi.

Salis e Cavo hanno scelto entrambe di visitare il mercato rionale di piazza Palermo, aggirandosi tra i banchi e incontrando i cittadini: “Questa mattina, passeggiando tra i banchi del mercato di Piazza Palermo, ho ritrovato un pezzo autentico della nostra Genova – ha scritto la candidata del campo largo sui social – I commercianti di quartiere, i volti storici, i cittadini che ogni giorno scelgono di fare la spesa sotto casa: è questo il tessuto vivo della città, quello che non possiamo permetterci di perdere. Per anni la destra ci ha raccontato che lo sviluppo doveva passare per i grandi centri commerciali e che la crescita sarebbe venuta dalla grande distribuzione. È stata una scelta politica che ha sacrificato il commercio di vicinato, indebolendo il tessuto urbano e creando tanti, troppi vuoti nelle nostre strade”.

“Serve una nuova visione. Per questo, quando sarò sindaca, lavorerò per riportare eventi attrattivi nei quartieri, per dare nuovo respiro ai mercati e valorizzare l’economia locale – ha concluso – Perché il rilancio di Genova passa anche da qui: dalla possibilità, per tutti, di vivere bene nel proprio quartiere”.

Più concisa Cavo, immortalata mentre stringe mani e consegna volantini: “Confronti costruttivi ed energia… ogni giorno un passo avanti!”, ha scritto a corredo delle foto condivise su Facebook.

Di recente Cavo e Salis si sono scontrate sul tema della presenza delle donne sia nel programma sia tra i candidati e le candidate a presidente di Municipio, con la prima che ha attaccato la seconda: “La parola donna assente dal discorso programmatico, mai citata nel discorso letto ai Magazzini del Cotone, era solo l’antipasto delle scelte successive: le donne non mancavano solo dal discorso programmatico di Silvia Salis, mancano anche come candidate Presidenti di Municipio. Ce ne sono solo due su nove, davvero un po’ poche per chi professa attenzione al sociale e alle pari opportunità”.