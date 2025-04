Comunali Genova, Salis avanti nei sondaggi ma il centrodestra non ha paura: “Vinceremo”

Genova. Meno di due mesi separano Genova dal voto e la campagna elettorale si può dire ormai entrata nel vivo. Mentre Silvia Salis ha ricevuto ormai il “battesimo” di tutti i leader nazionali della coalizione (tranne Carlo Calenda, in questi giorni al centro di un caso politico che imbarazza il centrosinistra), il vicesindaco reggente Pietro Piciocchi, affiancato nel ticket da Ilaria Cavo, non ha ancora ricevuto visite dai big e lavora per recuperare lo svantaggio certificato dall’esito delle regionali, ultimo dato ufficiale per misurare il consenso del centrodestra nel capoluogo ligure.

Svantaggio che verrebbe confermato dai risultati di un sondaggio circolato in queste ore, realizzato da BiDiMedia per Today, in cui Silvia Salis vincerebbe al primo turno col 51,2% delle preferenze e un netto distacco su Pietro Piciocchi fermo al 44,3%. Il terzo incomodo sarebbe Mattia Crucioli (1,5%), sotto la soglia di sbarramento per entrare in consiglio comunale. Secondo questa rilevazione, comunque, anche in un eventuale ballottaggio la spunterebbe la candidata progressista col 53,8% dei voti.

“Io non vado certo in paranoia per dei sondaggi, stiamo facendo una campagna elettorale se volete un po’ sotto traccia, fatta di tanti incontri, e di sostanza, non una campagna elettorale roboante di immagini e di apparenza – ha commentato Piciocchi a margine della presentazione dei candidati del gruppo Giovani di Vince Genova -. Il nostro elettorato, rispetto a quello di centrosinistra, è meno militante, però poi quando parte, parte”. E ancora, usando una metafora motoristica: “Siamo un po’ dei motori diesel, però quando ci mettiamo in moto arriviamo in fondo e siamo molto molto solidi, magari di là sono più dei motori elettrici, senza nulla togliere ai motori elettrici”.

E oggi il presidente ligure Marco Bucci, al convegno di Assagenti, non si è scomposto più di tanto e ha mandato al diavolo la scaramanzia: “È un sondaggio fatto su internet, non vuol dire, i sondaggi si fanno parlando con le persone. I numeri servono sempre. Noi vinceremo alla fine, quindi andiamo avanti a lottare e a vincere“.

Nessun commento per ora da Silvia Salis, che oggi presenta il simbolo della sua lista civica al point di via Carducci. Alcuni nomi di chi la comporrà sono già noti, a partire dalla capolista Silvia Pericu (figlia di Giuseppe compianto sindaco di Genova) passando per l’avvocato Piero Aragona, l’ex candidata presidente del Medio Levante Camilla Ponzano, esponenti dell’associazione Linea Condivisa (rappresentata da Gianni Pastorino in consiglio regionale) come Silvia Tassara.

Mezz’ora dopo, a mezzo minuto di cammino, nel point di Piciocchi in via Ceccardi viene svelata la squadra dei candidati presidenti di Municipio per il centrodestra, dopo le presentazioni singole organizzate per Giorgia Mannu (Valpolcevera) e Federica Cavalleri (Centro Est). I nomi in realtà sono tutti noti da lunedì scorso, tra conferme e new entry. Il campo largo, invece, deve ancora chiudere la partita, ma Salis assicurava che la fumata bianca sarebbe arrivata entro questa settimana.