Comunali Genova, Maresca (Fdi): “Salis vede il porto come un fastidio per la città”

Genova. Sul programma di Silvia Salis interviene l’assessore al porto Francesco Maresca. “Ho avuto modo di leggere il programma di Silvia Salis sul porto ed è chiaro e si evince dal programma che non c’è alcun tipo di visione e progetto sul primo scalo italiano. Silvia Salis non so da chi è consigliata ma con lei si bloccherebbe ogni opera ed ogni slancio verso il lavoro portuale”.

Maresca si sofferma sui progetti di non sviluppo del porto. “Capisco che Silvia sia tirata per la giacchetta da pseudo ambientalisti che ritengono che il porto di Genova debba essere cancellato e il lavoro non si debba sviluppare, ma senza il porto Genova muore. Il nostro scalo produce 120mila lavoratori indiretti per il Paese e la bellezza di 4 miliardi di entrate fiscali per lo Stato. Non ho mai visto un programma così scarno sul porto nemmeno da ex sindaci di sinistra”.

Maresca si sofferma poi sulla governabilità del Comune e del porto se dovesse vincere la Salis: “Chiaramente a Genova se dovesse vincere la sinistra si bloccherebbero tutte le opere portuali, tra cui la diga, le infrastrutture, la gronda e lo sviluppo dei terminal e si creerebbe un grave danno economico per i lavoratori”.

Maresca poi fissa il suo progetto: “Vogliamo un porto che arrivi a 5 milioni di Teu nel giro di qualche anno in modo da arrivare a raddoppiare i posti di lavoro per i cittadini. Genova è una città che vuole lavorare e non decrescere, siamo la capitale del mediterraneo e siamo la porta di ingresso per l’Europa”, conclude.