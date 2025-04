Comunali Genova, la Lega presenta la lista: “Obiettivo vincere contro chi pensa di essere nel 1946”

Genova. “L’obiettivo è vincere, per Genova e i genovesi, anche contro chi pensa oggi di essere nel 1946“. Il segretario Edoardo Rixi non vuole fissare traguardi numerici per la lista della Lega, presentata oggi al Teatro Stradanuova, ormai punto di riferimento trasversale per le forze politiche in campagna elettorale. Sullo sfondo ci sono le polemiche su fascismo e antifascismo legate al caso della presunta aggressione denunciata dalla Cgil: “Il fascismo è finito e Genova è più libera col centrodestra di quando c’era la sinistra“.

In cima all’elenco dei nomi ci sono tre donne, le assessore uscenti della giunta di Palazzo Tursi, poi il presidente del Centro Est Andrea Carratù, i consiglieri comunali, esponenti dei Municipi, volti storici e qualche new entry. “Credo sia una bella lista, tante professioni un po’ in tutti i settori, sia persone giovani, sia persone già con esperienza – commenta Rixi -. Devo dire una lista molto qualificata, molto competitiva. Poi tanti lavoratori, lavoratrici, imprenditori, commercianti. Un bel gruppo, una bella squadra che vuole rendere Genova ancora più forte e più competitiva”. E rivendica: “Tutti ci dicono che non valorizziamo le donne, ma i nostri assessori erano tutte donne, non perché abbiamo messo quote rosa, ma perché son brave. Io credo che se le persone sono brave, meritano, devono andare avanti”.

Nei prossimi giorni, per dare la carica nell’ultimo mese di campagna elettorale, arriveranno finalmente i big del partito: il 28 aprile ci sarà il vicepremier e leader nazionale Matteo Salvini, atteso alla cerimonia di insediamento del nuovo comandante della Capitaneria di porto Antonio Ranieri e poi alle 18.30 al Teatro della Gioventù. Il 29 aprile sarà il turno del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, mentre il 5 maggio è in programma una visita del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.

“Non abbiamo i soldi del marito della Salis e nemmeno i finanziatori del Pd“, punge il segretario e viceministro. Dal palco si alza la voce di Piciocchi che cita Soros. “Da oggi dobbiamo impegnarci tutti per vincere, per questo abbiamo presentato la lista in anticipo”.

Non è un mistero che Piciocchi fosse un pallino della Lega, già da quanto il centrodestra navigava in acque agitate alla ricerca di un candidato per le regionali, prima che Bucci fosse convinto a fare un passo avanti. “Ma io ho rapporti privilegiati con tutti i partiti e con tutte le liste civiche che compongono la coalizione – precisa Piciocchi -. Presentiamo una lista che è competitiva, che è fatta in parte di di persone, donne e uomini che in questi anni hanno lavorato molto per l’amministrazione comunale. Li ringrazio di essersi rimessi in gioco e ricandidati per portare avanti questo nostro progetto di città perché non possiamo assolutamente pensare di di fermarci, di tornare indietro. Siamo persone allegre, vogliamo fare una campagna ricca di contenuti rivendicando le cose che abbiamo fatto perché dobbiamo finirla di raccontare una città che non esiste, una Genova depressa, una Genova che muore”.

Anche stavolta Bucci conferma di “sentirsi a casa” quando è accolto dalla Lega: “Mi sembra mi sembra una bella cosa, una lista di persone che si candidano per il consiglio comunale e supportano il nostro candidato a sindaco. Mi sembra la cosa giusta e la sto facendo”.

Presentati anche i sette pilastri del programma: sicurezza urbana; pulizia, decoro e manutenzione; porto ed economia del mare; stop ai ritardi su Gronda e infrastrutture; rilancio dei centri storici; patto con le imprese; piano casa, più edilizia popolare e rigenerazione urbana.

Paola Bordilli – 43 anni

Funzionaria di un’associazione di categoria. Assessore comunale a Commercio e artigianato, pro loco, tradizioni, politiche per la tutela e il benessere degli animali, rapporti con i Municipi, ascolto e valorizzazione dei territori, sussidiarietà orizzontale. Termina il suo secondo mandato.

Marta Brusoni – 53 anni

Imprenditrice. Assessore comunale a Personale, servizi civici, informatica, smart city, applicazione dell’intelligenza artificiale, rapporto con l’Istituto Italiano di Tecnologia. Termina il suo secondo mandato.

Francesca Corso – 31 anni

Assessore comunale a Scuola, diritto all’istruzione, sistema integrato d’istruzione, consulta genitori delle scuole, pari opportunità, rapporti tra giunta e consiglio comunale e con la città metropolitana.

Andrea Carratù – 53 anni

Commerciante. Presidente del Municipio I Centro Est, termina il suo secondo mandato.

Alessio Bevilacqua – 42 anni

Dipendente amministrativo dell’Università degli Studi di Genova. Consigliere comunale con delega a tutela e valorizzazione delle vallate,

capogruppo della Lega in consiglio comunale.

Fabio Ariotti – 41 anni

Dipendente di Poste Italiane.Consigliere comunale delegato alla partecipazione dei cittadini sulle scelte dell’amministrazione.

Maurizio Amorfini – 47 anni

Operaio specializzato Fincantieri. Assessore e vicepresidente del Municipio VI Medio ponente.

Maria Rosa Rossetti – 78 anni

Pensionata. Assessore del Municipio IX Levante con deleghe a tutela e valorizzazione delle vallate e dell’entroterra, protezione civile, ambiente.

Angela Villani – 35 anni

Impiegata amministrativa presso la ASL 3, Assessore alla cultura e turismo, servizi alla persona, servizi educativi del municipio IV media Valbisagno.

Giada Beghin – 30 anni

Impiegata. Consigliere Municipio V Valpolcevera.

Luca Bozzo – 28 anni

Impiegato. Consigliere Municipio VII ponente.

Paolo Carissimo – 53 anni

Operaio al terminal di Prà. Consigliere e capogruppo Lega Municipio VI Medio Ponente.

Edoardo Michele Di Cesare – 23 anni

Studente universitario. Consigliere e capogruppo Lega Municipio I Centro Est.

Simona Fassone – 52 anni

Responsabile commerciale. Consigliere Municipio III Bassa Valbisagno.

Andrea Ferrari – 39 anni

Tassista. Consigliere e capogruppo Lega Municipio II Centro Ovest.

Fabrizio Radi – 55 anni

Quadro nel settore industria ambito tecnico-commerciale. Consigliere Municipio II Centro Ovest.

Serena Giuseppina Russo – 45 anni

Amministratrice di condominio. Consigliere Municipio II Centro Ovest.

Luca Carini – 63 anni

Commerciante.

Claudia Castello – 55 anni

Impiegata settore medico e impegnata nelle tematiche di sovraindebitamento.

Davide Ottonello – 31 anni

Spedizioniere marittimo.

Cristina Scarfogliero – 57 anni

Chef con esperienza in gestione amministrativa.

Edoardo Villa – 51 anni

Imprenditore nel settore della difesa.

Stefano Astio – 61 anni

Carabiniere in pensione.

Rosanna Beltrami – 59 anni

Impiegata Regione Liguria

Veronica Bertacchini – 33 anni

Volontaria nel campo della disabilità.

Dumìtru Boànta – 59 anni

Giornalista corrispondente dalla Romania.

Filippo Camillo Bortoluzzi Maiano – 51 anni

Titolare agenzia immobiliare.

Francesco Fava – 52 anni

Ingegnere informatico.

Carla Maria Filip – 31 anni

Medico presso la Asl 3

Christian Foscoli – 49 anni

Agente immobiliare.

Massimo Gubinelli – 55 anni

Docente di diritto alla scuola secondaria superiore.

Giuseppe Mango – 78 anni

Mastro orologiaio e orafo.

Stefano Pierpaolo Perona – 45 anni

Laureato in Legge e praticante. Notaio.

Leonardo Pibiri – 20 anni

Studente

Marco Richi – 56 anni

Impiegato. Consigliere Ente nazionale Sordi Genova.

Giuseppe Serino – 56 anni

Commerciante

Marco Valguarnero – 62 anni

Titolare di un pubblico esercizio.

Elisabetta Venni – 64 anni

Dipendente Amiu.

Francesco Viberti – 55 anni

Libero professionista

Stefano Zunino – 55 anni

Tassista.