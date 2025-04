Comunali, ecco i candidati di Sinistra Alternativa. Marras: “Salis e Piciocchi sovrapponibili”

Genova. La lista “Sinistra Alternativa”, sostenuta dal Partito della Rifondazione Comunista, Partito Comunista Italiano e Sinistra Anticapitalista, ha presentato i propri candidati in consiglio comunale ed i presidenti di Municipio.

La candidata sindaca Antonella Marras che ha ribadito come “la necessità di avere una candidatura di sinistra sia legata alla volontà di contrastare la sovrapponibilità dei programmi di centrodestra e centrosinistra” in materia di guerra e riarmo, votato in modo bipartisan a Bruxelles, autonomia differenziata e delle grandi opere.

Si è ribadita la necessità di “portare in consiglio comunale le istanze dei lavoratori e dei cittadini, che punterà alla manutenzione del territorio, al potenziamento del welfare e al radicamento delle strutture produttive, in un’ottica di salvaguardia dei posti di lavoro e non in quella del potenziamento dei profitti di pochi”.

La lista sarà presente in tutti in municipi, tranne il medio-levante, con i seguenti candidati presidente:

Municipio I Centro Est Daniele Cinti , 48 anni, impiegato, già attivo nel terzo settore;

Municipio II Centro Ovest Sergio Dalmasso, 77 anni, ex insegnante, storico autore di diversi saggi, già segretario regionale ligure del PRC e consigliere regionale in Piemonte;

Municipio III Bassa Val Bisagno, Davide Ghiglione, 49 anni, impiegato pubblico, attivista ambientale e già consigliere municipale in Valpolcevera;

Municipio IV Media Val Bisagno, Sergio Chiossone, 64 anni, ex bancario, attivista antifascista;

Municipio V Valpolcevera, Roberta Piazzi, 71 anni, ex dipendente comunale, segretaria del circolo PRC della Valpolcevera;

Municipio VI Medio Ponente, Manuela Veneziano, 44 anni, impiegata, attiva nei comitati della scuola;

Municipio VII Ponente, Rosario Russo, 74 anni, ex impiegato pubblico, musicista ed animatore culturale;

, 74 anni, ex impiegato pubblico, musicista ed animatore culturale; Municipio IX Levante, Alberto Soave, 63 anni, attivista antifascista.

Alla serata ha partecipato anche Marco Loconte, affrontando le tematiche della biodiversità e sostenibilità del cibo, che, dopo aver ritirato la sua candidatura a sindaco, ha deciso di appoggiare quella di Antonella Marras.

Di seguito i candidati per il consiglio comunale:

Bertullacelli Norma, 72 anni, ex insegnante;

Li Puma Antonio, 41 anni, operaio;

Scali Andrea, 53 anni, operativo onlus;

Agostino Adriano, 85 anni, pensionato;

Barbagelata Severino, 63 anni, ex informatore scientifico;

Barbosa Elizabete, 66 anni, assistente agli anziani;

Barresi Gabriella, 49 anni, grafica;

Battaglia Tina, 74 anni, pensionata ex dipendente comunale;

Battistini Vittorio, 71 anni, pensionato ex dipendente ARPAL;

Benasso Marina, 18 anni, studentessa;

Bianchi Anna, 48 anni, impiegata settore privato;

Bordo Daniele, 64 anni, portuale;

Canneva Cristina detta Caneva, 61 anni, disoccupata ex occupata settore privato;

Capuano Martina, 36 anni, marittima;

Caridi Annalisa, 63 anni, impiegata;

Cipro Danilo, 54 anni, impiegato settore privato;

Criscuoli Marina, 74 anni, pensionata, volontaria ong;

Fuselli Franco, 87 anni, pensionato;

Garibaldi Panarese Amalia, 19 anni, studentessa;

Gaspari Sandro, 67 anni, ex dipendente pubblico;

Grigoletto Cinzia, 61 anni, ottico;

Hamarneh Karim, 73 anni, ex informatore scientifico;

Introcaso Fiorina, 66 anni, ex dipendente Poste;

La Rosa Salvatore, 64 anni, ex dipendente AMIU;

Marchesi Diego, 43 anni, funzionario Agenzia delle Dogane;

Matteucci Marta, 35 anni, impiegata;

Merzagora Maria Pia, 74 anni, pensionata;

Migliorini Gabriella, 73 anni, pensionata;

Nanni Fabrizio, 69 anni, libero professionista;

Nervo Viviana detta Vivi, 50 anni, disoccupata;

Parise Wilma, 53 anni, disoccupata;

Parkhomenko Valeriya, 31 anni, assistente museale;

Perotto Luciano, 73 anni, ex dipendente ASL;

Roberto Marco, 70 anni, ex agente di commercio;

Salaris Marcella, 59 anni, libera professionista;

Toscano Renato, 70 anni, pensionato;

Vanzo Claudio, 71 anni, ex insegnante;

Viotti Nazzareno, 60 anni, ex bancario.