Comunali, ecco i candidati della lista civica di Silvia Salis: “Superare il 10% sarebbe fantastico”

Genova. “Già adesso la lista è data intorno al 7%, chiaramente la doppia cifra sarebbe un risultato incredibile, fantastico, che ci auguriamo“. La candidata sindaca del centrosinistra Silvia Salis presenta i quaranta nomi in corsa per Palazzo Tursi nella formazione civica che porta il suo nome e fissa l’asticella oltre il 10%, secondo un modello che negli ultimi anni ha fatto le fortune del centrodestra targato Toti e Bucci.

“È una lista civica, progressista, trasversale, con esponenti di tutti i campi della società – commenta Salis -. È una lista che riflette l’impegno civico, ci sono anche esponenti di Linea Condivisa: può dare una risposta a un bisogno che i genovesi hanno ampiamente dimostrato, vedere rappresentanti della società impegnarsi per la città”. Poi, dopo la foto di rito nel point gremito in via Carducci, un breve discorso che potrebbe essere quello di un’allenatrice alla sua squadra: “Mi aspetto tantissimo dalle liste che portano il mio nome, dovete essere orgogliosi e responsabili di rappresentare il cambiamento in questa città. Inizia la campagna elettorale, ora mi aspetto di vedervi dappertutto” .

Ma allenatore di professione in squadra c’è ed è Angelo Gazzo, amico del coach Valter Superina che ha sempre seguito Salis nella carriera da martellista, oggi al suo fianco nella corsa (anche quella in senso atletico). Sarà lui il coordinatore della lista. “Il lavoro che ha fatto in queste settimane è incredibile – lo ringrazia l’aspirante sindaca -. Sta lavorando a questo progetto perché mi vuole bene e perché ci crede”.

Nessun timore di confusione con la lista Riformiamo Genova di cui per ora è noto ufficialmente solo il logo: “Le liste sono distinguibili in maniera molto chiara, c’è una proposta più caratterizzata verso sinistra, verso il mondo della cultura, e poi una lista di centrosinistra, moderata, che già nel nome rappresenta la sua anima e credo sia importante per catalizzare l’elettorato moderato di Genova che non si riconosce più in questo progetto. Molti moderati sono rimasti delusi all’interno della coalizione di centrodestra”.

In lista ci sono 23 uomini e 17 donne, nessuna grande sorpresa rispetto alle anticipazioni. La capolista è Silvia Pericu, figlia di Giuseppe che fu sindaco di Genova, architetta e professoressa associata in design all’Università di Genova. Per l’associazione Linea Condivisa corrono il consigliere comunale uscente FilippoBruzzone, la consigliera municipale del Medio Ponente Sara Tassara ed Erica Venturini. Tra i nomi noti della cultura figurano Laura Sicignano, Bruno Morchio e Paolo Giardelli.

La lista completa Silvia Salis Sindaca

Silvia Pericu, 55 anni, architetta e professoressa associata in design

Linda Alfano, 59 anni, psicoterapeuta, giudice non togato nazionale, direttrice centro studi Socrem

Federica Amadori, 50 anni, piccola imprenditrice e scrittrice di romanzi, artigiana edile nel recupero affreschi

Orlando Bardhi, 22 anni, studente in giurisprudenza

Elisabetta Battista, 58 anni, docente in scienze umane

Marisa Berrios Morales, 64 anni, volontaria nel settore domestico

Paolo Bettinelli, 57 anni, funzionario pubblico e dirigente sindacale, esperto in mercato del lavoro e legislazione previdenziale

Filippo Bruzzone, 33 anni, laureato in giurisprudenza, consigliere uscente, si occupa di previdenza e sostegno al reddito presso INCA CGIL

Lorenzo Calza, 54 anni, sceneggiatore, vignettista, autore di romanzi e saggi, arteterapeuta, tra i fondatori di Goodmorning Genova

Valerio Casiccia, 61 anni, impiegato in ambito radiotelevisivo

Pietro Paolo Ciliberti, 69 anni, psichiatra, presidente della Società Italiana di Psichiatria Liguria, direttore salute mentale Quarto

Rina De Lauri, 52 anni, libera professionista nei servizi alla persona

Roberta Galizia, 45 anni, atleta paralimpica, azzurra di surf e tennis tavolo

Angelo Gazzo, 58 anni, coordinatore della lista, costruttore navale, allenatore e preparatore atletico FIDAL, direttore tecnico e sportivo di ASD

Paolo Giardelli, 83 anni, antropologo culturale, scrittore, saggista, realizzatore di mostre e documentari

Francesca Lagorio, 55 anni, impiegata contabile

Simonetta Lumachi, 61 anni, docente universitaria, conduttrice di gruppi ed équipe sulla didattica inclusiva, giudice onoraria al tribunale dei minori

Roberto Manfredi, 63 anni, operatore della riabilitazione psichiatrica ASL3, presidente regionale CAI

Bruno Morchio, 70 anni, scrittore di romanzi noir, psicologo e psicoterapeuta nei consultori di Valbisagno e Levante

Gabriele Noceti, 22 anni, studente universitario laureando in scienze politiche

Paola Olivieri, 42 anni, manutentrice del verde

Yadira Olmedo, 47 anni, segretaria d’impresa nel settore edile

Francesco Palazzolo, 46 anni, macchinista ferroviere, sindacalista e coordinatore nazionale Orsa Ferrovie

Mariano Passeri, 42 anni, operatore sociale e coordinatore di progetti con UISP Genova, segretario della sezione ANPI Martiri del Turchino (ANPI Campasso)

Paolo Piras, 58 anni, avvocato civilista

Camilla Ponzano, 45 anni, architetta, si occupa di spazi abitativi per persone senza fissa dimora e richiedenti asilo, consigliera municipale del Medio Levante

Luca Pugliese, 52 anni, agente marittimo, city lead di Volt Genova, responsabile PR/networking/eventi Volt Italia

Giorgio Righetti, 34 anni, avvocato specializzato in diritto marittimo

Luisa Rimassa, 63 anni, educatrice professionale socio-sanitaria presso l’Istituto Don Orione

Maria Grazia Ruini, 55 anni, consigliera e segretaria della S.S. Murcarolo, ex atleta di canottaggio

Paolo Scovazzi, 71 anni, avvocato penalista

Laura Vittoria Sicignano, 57 anni, regista, autrice, direttrice di teatro

Elisabetta Sivo, 69 anni, counselor professionista, fondatrice di Videoproff Srl

Michelangelo Sorbello, 60 anni, consigliere d’azienda operante nel settore marittimo e portuale

Paolo Spinelli, 64 anni, commercialista

Sara Tassara, 46 anni, funzionaria doganale, consigliera municipale nel Municipio VI Medio Ponente

Erica Venturini, 37 anni, libera professionista, tributarista, laureata in operatore giuridico d’impresa

Stefano Vignolo, 52 anni, avvocato cassazionista, dirigente dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati, consigliere nazionale del Movimento Consumatori

Elert Xhaxho, 37 anni, gestore di impianti sportivi

Matteo Francesco Zedda, 48 anni, imprenditore nel settore della ristorazione, presidente CIV Sarzano Sant’Agostino