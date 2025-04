Comunali, Fiab Genova lancia l’appello ai candidati: “Un città amica della bicicletta e delle persone”

Genova. In vista delle elezioni comunali, FIAB Genova rilancia con forza le sue proposte per una mobilità ciclistica più sicura, sostenibile e accessibile a tutti. Dopo aver presentato a inizio marzo un documento articolato rivolto ai candidati e alle candidate alla carica di Sindaco, l’associazione mette ora a disposizione di tutti i candidati e le candidate al Consiglio Comunale e ai Consigli Municipali un documento sintetico da sottoscrivere: “un impegno concreto per chi desidera una Genova più vivibile, a misura di bicicletta e di persona”.

Il documento si intitola “Più spazio alle persone per una mobilità realmente sostenibile”, ed è disponibile sul sito ufficiale della Fiab. Le adesioni saranno raccolte fino al 23 maggio. L’elenco dei firmatari sarà consultabile a partire da sabato 26 aprile sullo stesso sito e verrà aggiornato man mano che perverranno nuove sottoscrizioni.

“Abbiamo voluto creare uno strumento semplice e trasparente, che permetta ai candidati di prendere posizione pubblicamente su temi fondamentali per la qualità della vita urbana – dichiara Romolo Solari, presidente di FIAB Genova – La bicicletta non è solo un mezzo di trasporto: è una chiave per ripensare Genova come città più giusta, sana e sostenibile. Un impegno che dovrebbe essere condiviso da tutte le forze politiche”.

I principali punti del documento: Sviluppo di una rete ciclabile continua e sicura; Moderazione del traffico e riduzione della velocità nei quartieri residenziali; Integrazione bici + treno / bici + bus; Promozione della mobilità attiva nelle scuole; Sicurezza stradale per tutti, con attenzione alle utenze vulnerabili; Realizzazione di infrastrutture ciclabili di qualità, inclusi parcheggi custoditi e rastrelliere.

“Chiedete ai vostri candidati di riferimento di firmare il documento. Condividetelo, parlatene, chiedete un impegno vero. Solo se ci facciamo sentire, possiamo costruire insieme una Genova più sicura, più sana e più ciclabile.” – conclude Solari.