Comunali, Crucioli accoglie l’appello per istituire un assessorato alla Pace

Genova. “Ho accolto immediatamente l’appello ai candidati a sindaco inviatomi da oltre cento firmatari tra cui Agesci, Arci Genova e Liguria, Emergency Genova, Bottega Solidale Genova, Libera Liguria, Music for Peace, Young Caritas Genova, Ora di silenzio per la pace, Fair, Medici per l’ambiente, La Piuma odv e Genova che osa”. Lo dice Mattia Crucioli, candidato sindaco per Uniti per la Costituzione alle prossime comunali di Genova.

“Il programma elettorale di Uniti per la Costituzione reca già al primo punto gli obiettivi di pace e disarmo, coerentemente con lo statuto del Comune di Genova che, all’articolo 3, prevede la promozione dello sviluppo sociale ed economico della comunità genovese mediante il “secolare rapporto con i popoli europei e mediterranei in un impegno di pace e disarmo”, aggiunge.

“Integreremo, quindi, anche l’istituzione di un assessorato alla Pace, Disarmo, Nonviolenza e Cooperazione Internazionale con budget specifico dedicato all’interno del nostro programma che sarà a breve reso pubblico – dice Crucioli – come tutti sanno, come consigliere comunale mi sono espresso innumerevoli volte a favore della pace e contro il confronto bellico, organizzando anche diverse iniziative tra cui il tanto contestato convegno “Guerra in Ucraina: possibili iniziative di pace dei Comuni italiani” e la collaborazione costante con altri Comuni italiani, uno su tutti quello di Serralunga d’Alba, il cui sindaco Sergio Moscone ha calendarizzato con il supporto di Uniti per la Costituzione la discussione di una delibera (in programma per il prossimo 7 aprile) affinché il Comune di Serralunga presenti al governo, al parlamento e alla commissione europea un appello a destinare a sanità, scuola, infrastrutture e sviluppo le risorse economiche destinate al riarmo”.

“Purtroppo non posso dire altrettanto delle altre forze politiche che si candidano ad amministrare la città di Genova – attacca – non più tardi dello scorso 11 marzo, quando ho invitato in consiglio comunale tutti i gruppi consiliari ad esprimersi sul riarmo, entrambe le coalizioni di centrodestra e centrosinistra hanno manifestato al loro interno posizioni completamente opposte e contraddittorie, tenute insieme per convenienza elettorale. Il 9 marzo 2025 la candidata sindaca di centrosinistra Salis ha preso parte a una manifestazione a favore dell’Europa, di quell’Europa che attraverso Ursula Von Der Leyen dice “pace attraverso la forza”, mentre il M5S ha convocato per domani una piazza di segno esattamente contrario: dov’è la coerenza e la credibilità di questa coalizione?”.

“Anche la coalizione di centrodestra, d’altro canto, vota costantemente a favore delle armi e, a livello locale, l’assessore Mascia era presente alla medesima manifestazione pro Europa a cui ha partecipato Salis – conclude Mattia Crucioli – per quanto mi riguarda il mio è un no certo e inequivocabile a questa Europa, al riarmo, alla guerra: per questo parteciperò al presidio indetto domani, sabato 5 aprile, alle ore 15 in Via San Vincenzo, in concomitanza con altre dieci piazze italiane coadiuvate dal Coordinamento No Nato. Attendo fiducioso un confronto diretto con gli altri candidati a Sindaco sul tema fondamentale della pace”.