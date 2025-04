Comunali, Cittadini Sostenibili chiede impegni chiari per l’energia pulita

Genova. Un futuro più verde, giusto e indipendente dal punto di vista energetico. È questa la visione che l’associazione Cittadini Sostenibili propone ai candidati e alle candidate alla carica di sindaco di Genova, invitandoli a sottoscrivere cinque impegni chiave per guidare la città verso una reale transizione energetica.

La richiesta parte da una constatazione preoccupante: la Liguria si posiziona tra le ultime regioni italiane per consumo di energia rinnovabile, non avendo ancora raggiunto gli obiettivi nazionali in materia. Anzi, si trova in coda alla classifica, mostrando una forte dipendenza dai combustibili fossili importati, con conseguenze dirette sulle bollette, sull’inquinamento e sulla salute pubblica.

In questo contesto, Genova – con il suo peso demografico ed economico – può giocare un ruolo decisivo. “Genova rappresenta una quota significativa dei consumi energetici della Liguria, ma può e deve diventare parte attiva della soluzione”, afferma Andrea Cavalleroni, vicepresidente dell’associazione Cittadini Sostenibili APS.

L’appello dell’associazione si articola attorno a cinque obiettivi precisi: migliorare l’efficienza energetica delle infrastrutture pubbliche; accelerare l’installazione di fonti rinnovabili sia negli edifici pubblici sia in quelli privati; elettrificare il trasporto pubblico locale e la flotta comunale; promuovere la nascita e lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili; garantire il coinvolgimento attivo della cittadinanza e una giusta distribuzione dei benefici derivanti dall’energia pulita.

Secondo Cavalleroni, si tratta di un’occasione da cogliere: “La transizione energetica non è solo una risposta necessaria alla crisi ambientale, ma rappresenta anche una straordinaria opportunità di sviluppo economico e sociale per il nostro territorio”.

L’associazione ha quindi chiesto ai candidati e alle candidate di esprimere chiaramente la propria posizione sul tema e di dichiarare la disponibilità a sottoscrivere questi cinque punti, assumendosi un impegno concreto verso un cambiamento ormai imprescindibile.

Cittadini Sostenibili si rende inoltre disponibile per approfondire le proposte e avviare un dialogo aperto sia con i futuri amministratori sia con la cittadinanza, per costruire insieme il futuro energetico della città.