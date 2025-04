Comunali, Vince Genova rinforza le file con i candidati Riformisti Liberal Democratici

Genova. “Sì allo Skymetro, sì alla funivia del Lagaccio e sì al Nuovo Galliera”, sono i punti cardine del programma dei candidati Riformisti Liberal Democratici inseriti nella lista Vince Genova in appoggio a Pietro Piciocchi alle prossime comunali genovesi.

Una “messa a disposizione” presentata ufficialmente questa mattina con una conferenza stampa nel point di Piciocchi in via Ceccardi. La civica Vince Genova, quindi, si arricchisce per il consiglio e per i nove municipi di una serie di figure che hanno come riferimento l’Area Civica Riformisti, gruppo che guarda all’elettorale di centro moderato, ma non solo.

Alla presentazione Rosario Amico, ex sindaco di Serra Riccò e vicecoordinatore di Area Civica, insieme a Carmelo Cassibba, coordinatore di Vince Genova e a Mauro Avvenente, già assessore della giunta Bucci-Piciocchi e nuovamente candidato in consiglio comunale.

“La coalizione di sinistra – ha detto Amico – si caratterizza con lo slogan ‘discontinuità – è già domani’ indicando una serie di no e ‘ni’, le nostre parole chiave sono continuità e innovazione, bisogna continuare a investire nella qualità sociale della vita e dare gambe a infrastrutture necessarie, prime fra tutti lo Skymetro, la funivia e il nuovo Galliera”.

I candidati dei Riformisti Liberal Democratici in consiglio comunale con la Lista Vince Genova sono Mauro Avvenente, Davide Falteri, già consigliere delegato alla Logistica e Lucina Torretta, già in municipio Media Val Bisagno (candidata anche in municipio). Poi Giorgia Mannu, presentata nei giorni scorsi, ex Pd e candidata alla presidenza del municipio Valpolcevera. Nei municipi sono candidati Giuseppe Bazzurro, Paola Nicora, Tomaso Boccanfuso, Francesca Buffa, Maria Rita Campobasso, Peppino Miletta Cossa, Enrico Valli e Ottavio Celano.