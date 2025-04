Comunali, c’è un’altra candidata sindaca: è Carlotta Gualco e corre per Genova Unita Insieme

Genova. Anche Raffaella Gualco scende in campo per la carica di sindaco di Genova, sostenuta dalla lista civica Genova Unita Insieme. Si tratta di un rientro in scena della formazione che inizialmente aveva spinto la candidatura di Filippo Biolé il quale per incomprensioni aveva poi deciso di ritirarsi dalla corsa elettorale.

E così, a oggi – in attesa che i vari candidati raccolgano le firme necessarie – i candidati alle comunali per la poltrona di sindaco (o sindaca) di Genova sono ben dieci: oltre a Pietro Piciocchi e Silvia Salis per il centrodestra, abbiamo Mattia Crucioli per Uniti per la Costituzione, Christian Fantasia come rappresentante del Partito Socialista Unitario Italiano (PSUI), Antonella Marras, candidata per la lista Sinistra Alternativa con Rifondazione Comunista, Partito Comunista, Cinzia Ronzitti per il Partito Comunista dei Lavoratori, già candidata al consiglio comunale nel 2022, e poi Alessandro Rosson del movimento Indipendenza guidato da Gianni Alemanno (già candidato alle elezioni regionali), Francesco Toscano, presidente di Democrazia Sovrana e Popolare, anche lui candidato alle elezioni regionali e Marco Loconte, contadino, indipendente.

Raffaella Gualco è un’avvocata civilista, con una lunga esperienza nella tutela dei diritti e nell’associazionismo. “Gualco ha dedicato 25 anni a fianco di famiglie, studenti e scuole, in particolare nella difesa del diritto allo studio per le fasce più fragili – dice Genova Unita Insieme in una nota – la sua proposta politica si fonda su ascolto, inclusione e civismo”.

“Genova deve cambiare, ma può farlo solo se costruiamo insieme un futuro migliore, mettendo in comune competenze e visione”, ha dichiarato nel corso della presentazione ufficiale.

Alla guida della lista, in qualità di capolista, ci sarà il professor Aristide Fausto Massardo, docente ordinario di sistemi energetici e ambientali presso l’Università di Genova e figura di spicco nel campo delle energie sostenibili, ex preside di Ingegneria, già protagonista in passato di altre corse elettorali. “La sua candidatura sottolinea l’attenzione alle sfide legate alla transizione ecologica, all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità ambientale”, dicono da GUI..

“La lista Genova unita insieme si presenta come un mosaico eterogeneo di esperienze – prosegue Genova Unita Insieme – 27 candidati provenienti da mondi diversi – scuola, università, professioni, commercio, artigianato, associazionismo, impresa, lavoro dipendente e mondo studentesco. Tra loro, docenti, ingegneri, educatori, operatori sociali e piccoli imprenditori”. “Siamo cittadini prima di tutto. Abbiamo deciso di metterci in gioco per una politica che ascolta, che non cerca il potere, ma soluzioni concrete”, spiegano i promotori.

Il programma della lista si articola attorno a sette ambiti fondamentali: cultura e formazione, con particolare attenzione a scuole e università come motore del cambiamento; diritti e cittadinanza, per una città più inclusiva, accessibile e solidale; sviluppo del porto in una prospettiva compatibile e strategica; turismo integrato e sostenibile; trasporti, con soluzioni sia strutturali che immediate; sport come leva di socialità e benessere; ambiente, con interventi per la cura del verde, il monitoraggio delle emissioni e la promozione di infrastrutture sostenibili.

A coordinare la lista è Gianluca Chiaramonte, ex dirigente del Pd: “Il Partito Democratico ha smarrito il contatto con la realtà. Ha trasformato temi fondamentali come la parità di genere o l’accesso dei giovani alla politica in strumenti autoreferenziali, serve una svolta”.