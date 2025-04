Genova. “Questo è un ottimo momento per scendere in campo, ma il nostro lavoro inizia dal 27 maggio in poi, per far tornare i genovesi e le genovesi di ogni municipio al centro del nostro programma”. Ha scelto un discorso motivazionale Silvia Salis, candidata sindaca di un campo diventato ormai larghissimo, per rivolgersi ai nove candidati a presidente di municipio selezionati dopo settimane di trattative.

Comunali, i candidati a presidente di municipio del centrosinistra

Nell’affollatissimo point di via Carducci sono arrivati, lunedì pomeriggio, Fabio Ceraudo e Michele Colnaghi (quota M5s) candidati rispettivamente per il Medio Ponente e il Centro ovest. Simona Cosso (Avs), candidata per il municipio Centro est, e poi i sei candidati del Pd: Matteo Frulio per il Ponente, Michele Versace per la Valpolcevera, Fabrizio Ivaldi per la Bassa Valbisagno, Lorenzo Passadore per la Media Valbisagno, Angiola Bavoso per il Medio levante e Gianni Calisi per il Levante.

“Questi poco meno di due mesi che ci separano dalle elezioni sono un tempo che deve servire a farci vedere insieme, io sarò al vostro fianco in tutte le iniziative – ha detto Salis faccia a faccia con i candidati – credo molto nelle vostre candidature, anche nei territori dove storicamente abbiamo avuto più difficoltà, ma è proprio lì che dobbiamo lavorare, oltre che consolidare quanto già ottenuto. Questa è una squadra che scende in campo in un bel momento, credo molto nel lavoro sul territorio. La riforma dei municipi è al centro del nostro programma e voi avrete una grandissima responsabilità di gestione e decentramento del potere rispetto al Comune, sarete un avamposto fortissimo sul territorio del Comune di Genova e di quella che sarà la nostra giunta”.

Su vantaggio nei sondaggi: “Ho fatto gare tutta la vita, finiscono quando sono finite. Ma il tempo intermedio è buono”

Salis ha quindi commentato un recente sondaggio Tecné commissionato dall’emittente televisiva Primocanale che la vede davanti a Piciocchi, nelle preferenze degli intervistati, di quasi otto punti percentuali: “A me non piace fare campagna populista, cerco di non rispondere a biechi attacchi quotidiani che arrivano contro di me. Anche in questo caso non userò il dato per avere un approccio gradasso, ho fatto gare tutta la vita, so che le gare si concludono quando la gara si conclude, cioè il 25 e 26 maggio. Chiaro che se prendiamo il tempo intermedio, come nella maratona, è molto buono. Soprattutto, questo è un trend in crescita, perché in un mese abbiamo preso tre punti. Questo ci fa pensare che potrà solo migliorare”.