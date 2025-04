Comunali, ecco i candidati di Vince Genova per Piciocchi: “La nostra è l’unica vera lista civica”

Genova. “Questa è la pura e vera lista civica, l’unica di tutta la competizione elettorale“. Non ha dubbi Carmelo Cassibba, coordinatore e capolista di Vince Genova, la formazione a sostegno del candidato sindaco Pietro Piciocchi che oggi ha svelato tutti i candidati per Palazzo Tursi nel point di via Ceccardi. Il presidente uscente del Consiglio comunale la definisce “la lista ammiraglia, anche fra tutte quelle che si presentano a questa competizione“. Anche perché, ricorda, “è dal 2017 che è nata portare effettivamente le professionalità e le competenze di tutte le persone che si vogliono affacciare alla politica”.

Tra i cronisti c’è chi gli fa notare che esiste un’altra lista civica a sostegno di Piciocchi, quella che porta il nome di Bucci e altre due diciture, Orgoglio Genova e Noi Moderati, dove la capolista è la deputata Ilaria Cavo, già scelta per fare la vicesindaca in caso di vittoria. “Io naturalmente porto acqua al mulino di Vince Genova – sorride Cassibba -. A parte gli scherzi, però questa effettivamente raccoglie in sé l’essenza vera del civismo. Naturalmente c’è anche qualcuno che proviene da esperienze amministrative precedenti, però direi che con questa lista civica abbiamo voluto offrire uno spaccato della società cittadina, quindi ci sono persone della società civile, professionisti, ci sono persone fragili, abbiamo anche persone di comunità che si sono integrate benissimo nel tessuto socioeconomico della città. E naturalmente 20 uomini e 20 donne, rigorosamente“.

Tra i nomi noti da citare ci sono i consiglieri comunali uscenti Federico Bertorello (ex Lega), Davide Falteri, Umberto Lo Grasso (ex Lista Toti, ancora indagato nell’ambito del filone d’inchiesta legato al voto di scambio), Elena Manara. Ci sono gli assessori Mauro Avvenente, Enrico Costa e Lorenza Rosso. E ancora Marta Cereseto, organizzatrice del mercatino natalizio di San Nicola, gli ex calciatori di Genoa e Sampdoria Stefano Eranio e Luca Pellegrini, la storica dell’arte Anna Orlando che aveva curato Genova Jeans, l’ex presidente dell’Ordine degli architetti Riccardo Miselli, le ex Pd Roberta Lolli e Marta Pastanella, rappresentanti delle comunità ecuadoriana, iraniana e indiana. Il simbolo è quello ormai consolidato: un tocco di arancione e uno di blu, nome di Piciocchi in bella vista, bandiera di San Giorgio che sventola nella parte alta.

“Questa lista esprime il fortissimo radicamento della nostra coalizione nel mondo civico e dico quello vero, non quello dei partiti travestiti, come abbiamo osservato in altri contesti – commenta Piciocchi -. Questa è una lista composta da persone autorevoli che hanno deciso di metterci la faccia. Lo fa con generosità, con impegno, con dedizione e per me questo è un motivo di grandissima soddisfazione, di grandissimo incoraggiamento. Io ho sempre detto che il nostro era un progetto aperto a coloro che in città hanno fatto qualcosa di importante. Ecco che abbiamo una lista con persone esponenti di vari mondi, il mondo della solidarietà, il mondo della disabilità, e per me questa è una cosa molto molto importante, il mondo del calcio, il mondo delle professioni, il mondo dell’impresa, il mondo giovanile. Sono persone che potranno dare un contributo straordinario al nostro fianco e ovviamente mi aspetto tantissimo da questa lista civica. Sono convinto che, così come fu nel 2022, ci darà risultati straordinari”.

A proposito: tre anni fa il 19% di Vince Genova sommato al 9% della Lista Toti e al 5% di Genova Domani formava un traino formidabile per il centrodestra fornendo 33 punti percentuali sui 55 ottenuti dalla coalizione al primo turno. “Un risultato che, con i migliori auspici, non credo che riusciremo a raggiungere – ammette Cassibba -. Però siamo molto ambiziosi, sicuramente riusciremo a dare il nostro contributo sia noi che Orgoglio Genova, entrambe riusciranno a raggiungere quella percentuale necessaria a vincere le elezioni”.

“Alla lista Vince Genova sono affezionato, è la lista che mi ha portato alla prima candidatura da sindaco e alla seconda candidatura da sindaco, poi alla terza in regione l’abbiamo chiamata Vince Liguria”, ricorda il presidente Marco Bucci. C’è una sorta di derby con Orgoglio Genova, che al suo interno ospita anche componenti politiche? “Non è un derby, è un modo di parlare con due segmenti della società civile differenti – replica il governatore -. Quello di Orgoglio Genova è un segmento che sta un pochino più rivolto verso il centrosinistra, se lo vogliamo posizionare con i vecchi modi di pensare dal punto di vista ideologico amministrativo. È un segmento che va a cercare posizioni nuove, persone nuove e persone che forse non avevano mai partecipato prima. La lista Vince Genova oramai, a otto anni di distanza, è una lista consolidata con persone che si conoscono già, hanno magari già fatto esperienza anche in amministrazione, quindi è una cosa un po’ diversa. Io non sono in gara con nessuno, tantomeno con con quelli che lavorano con me“.

Una lista che ha patito diverse defezioni a Tursi negli ultimi mesi: prima Arianna Viscogliosi che ha seguito Italia Viva nella transizione al centrosinistra, poi l’uscita di Paolo Gozzi (che non si ricandida) e infine Chicco Veroli che cercherà di accasarsi tra i riformisti di Silvia Salis. Ma sono stati altrettanti anche gli acquisti da altre forze politiche. “A chi è andato via vogliamo bene lo stesso perché a differenza degli altri non odiamo nessuno. E lo ripeto, è un progetto aperto: mi dispiace per loro perché hanno perso una grande occasione“, chiosa Piciocchi.

La lista di Vince Genova

Carmelo Cassibba

Evelyn Raquel Aguilera Rangel

Mauro Avvenente

Stefano Balladore

Federico Bertorello

Anna Bonetti

Gabriele Buzzalino

Maria Rita Campobasso

Marta Cereseto

Enrico Costa

Rocco Di Cosmo

Stefano Eranio

Davide Falteri

Stefania Giovinazzo

Asha Kalliparambil

Giuseppe Gasparri

Umberto Lo Grasso

Roberta Lolli

Marco Malfatti

Elena Manara

Daniela Marziano

Davide Mazzarello

Cinzia Mazzola

Walter Melillo

Federica Minarelli

Riccardo Miselli

Anna Orlando

Lorenze Pagnoni

Parisa Pasandehpoor

Marta Pastanella

Luca Pellegrini

Enrico Pilla

Camilla Margherita Poggi

Romina Elison Rodriguez Perez

Gianluca Rondoni

Lorenza Rosso

Stefania Russo

Rosanna Stuppia

Lucina Torretta

Luigi Carlo Vinelli