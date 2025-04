Comunali, Bucci: “L’elettorato centrista decide chi vince e siamo convinti che starà con noi”

Genova. “Sappiamo benissimo che è elettorato di centro che poi alla fine determinerà chi vince, quindi siamo assolutamente convinti che l’elettorato di centro starà con noi“. L’analisi arriva dal governatore ligure Marco Bucci e dà il senso delle agitazioni che segnano la campagna elettorale fin dalla discesa in campo di Silvia Salis per il centrosinistra.

Del resto anche la candidata progressista, che ieri ha presentato il simbolo della sua lista civica, legge i segnali allo stesso modo: “La mia candidatura è stata accolta in maniera molto calorosa da tutta l’area progressista. Diciamo che è stata accolta in maniera molto stupita dalla destra che ha avuto reazioni abbastanza scomposte e contraddittorie tra loro. Questo sicuramente ha demotivato il loro elettorato più moderato che, come vedete dai sondaggi, si sta spostando“.

A dare la stessa impressione, del resto, sono alcuni riposizionamenti illustri resi palesi nelle ultime settimane: solo per citare alcuni esempi, la chirurga estetica ex totiana Tiziana Lazzari, il presidente di Confcommercio Salute Luca Pallavicini e l’imprenditore Davide Viziano (entrambi alla presentazione del libro di Renzi), il presidente di Confcommercio Alessandro Cavo che aveva già marcato presenza agli incontri di Andrea Orlando.

A questo si aggiungano i pezzi persi dalla maggioranza in consiglio comunale dopo le regionali, ben rappresentati dal gruppo Progetto al centro formato dai tre fuoriusciti Stefano Costa, Paolo Gozzi e Arianna Viscogliosi (quest’ultima passata all’opposizione al tempo della rottura coi renziani). Bucci però controbatte: “I moderati sono tutti con noi. Direi che ci sono tre candidati che erano dal Pd e sono venuti da noi: mi sa che è esattamente il contrario”. In questo insieme si annoverano Roberta Lolli (candidata in Municipio Levante nel 2022 con la civica di Dello Strologo) e le ex Pd Marta Pastanella e Giorgia Mannu.

Insomma, un dato sembra emergere con discreta certezza: il mondo fluido che si trova tra centrodestra e centrosinistra è quello più vivace ed è quello, secondo entrambi gli schieramenti, su cui si gioca l’esito elettorale. In questo senso potrebbe essere letta anche la mossa del centrodestra che ha candidato Ilaria Cavo vicesindaca, cercando così di mantenere i consensi di quell’universo arancione che fino a un anno fa era saldamente con Giovanni Toti e oggi potrebbe cedere alla tentazione di sfilarsi dalla coalizione di Pietro Piciocchi. Dall’altra parte, nelle prossime ore verrà svelato il simbolo del listone centrista e riformista che terrà insieme tra gli altri l’esponenti di Italia Viva e Azione nella compagine che supporta Silvia Salis.