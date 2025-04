Comunali, la Lega perde pezzi: Bertorello espulso dopo la sua candidatura con Vince Genova

Genova.”A seguito di una valutazione approfondita e un’attenta discussione, il Direttivo regionale della Lega in Liguria ha deciso di espellere Federico Bertorello dal partito. La decisione è stata presa ieri, 31 marzo, all’unanimità, dai membri del Direttivo, in conformità con i principi e le linee guida che caratterizzano la nostra formazione politica”.

Con queste parole, affidate ad una nota stampa diffusa questa mattina, la Lega formalizza l’uscita dal partito del consigliere e vicepresidente comunale Federico Bertorello, il cui nome da giorni era ricorrente tra i corridoi della politica, dopo che le voci sempre più insistenti di una sua candidatura con la lista civica Vince Genova erano diventate realtà.

“La Lega, fin dalla sua nascita, si è sempre distinta per il suo impegno verso la trasparenza, la coerenza e il rispetto delle regole interne – continua la nota – L’espulsione di Bertorello è la conseguenza di comportamenti e atteggiamenti che non sono più compatibili con la visione e i valori della Lega che ribadisce il suo impegno verso i cittadini, rimanendo fedele alle promesse fatte e al mandato ricevuto dagli elettori”.

Secondo alcune indiscrezioni, però, sarebbe stato lo stesso Bertorello a dimettersi nella ieri, in mattinata. “In questo momento sto pensando che bisognerebbe preoccuparsi di andare a prendere dei voti e non di quello che fa la Salis o i candidati della coalizione di centro sinistra“, aveva scritto qualche giorno fa sulla sua pagina facebook Bertorello, per poi annunciare il 28 marzo la sua candidatura con Vince Genova, in ticket con Elena Manara: “Due mesi per proseguire quanto fatto in questi 8 anni. La sfida è dura ma questo la rende drammaticamente più interessante L’impegno lo continuerò a mettere. Proseguiamo insieme”.