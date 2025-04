Como-Genoa si giocherà domenica 27 aprile

Roma. Ridefinito il programma della prossima giornata di Serie A dopo il rinvio delle partite di sabato 26 aprile, giorno dei funerali di papa Francesco

Mercoledì 23 aprile confermati i recuperi della 33ª giornata alle 18.30, compresa Genoa-Lazio. Per il rimborso dei biglietti emessi al Ticket Office del club,ci si può presentare entro mercoledì 23 aprile alle 18, nella stessa struttura al Porto Antico (orario continuato 10-19) dov’è stato dato seguito all’acquisto. Vivaticket invece comunica: chi non potrà partecipare, oppure per effettuare il cambio nominativo del biglietto, potrà richiedere il rimborso fino al 27/04/2025 ore 23:59 al seguente link https://shop.vivaticket.com/it/rimborsi. Verrà rimborsato il prezzo del biglietto escluse le commissioni di servizio.

Giovedì 24 aprile: si gioca la seconda Semifinale di Coppa Italia Frecciarossa, Bologna-Empoli, alle 21.00

Venerdì 25 aprile: Atalanta-Lecce inaugura la 34ª giornata alle 20.45

Domenica 27 aprile: ore 12.30 Venezia-Milan e Como-Genoa, ore 15.00 Inter-Roma e Fiorentina-Empoli, ore 18.00 Juventus-Monza, ore 20.45 Napoli-Torino.

Lunedì 28 aprile: ore 18.30 Udinese-Bologna, ore 20.45 Hellas Verona-Cagliari e Lazio Parma.