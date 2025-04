Como-Genoa, al via la prevendita del settore ospiti: costo del biglietto 33 euro

Genova. Partono oggi, martedì 22 aprile, alle 12, le prevenditi per gli ospiti di Como-Genoa, in programma sabato 26 aprile alle 15. (AGGIORNAMENTO: la partita è stata rinviata per i funerali di papa Francesco)

La vendita è riservata ai soli possessori di tessera del tifoso. La capienza del settore è di 875 posti.

I tagliandi sono acquistabili sulla rete vendita tickets.comofootball.com, al costo di 33 euro più commissioni di servizio.

Il Como ha anche diffuso le modalità di raggiungimento dello stadio: occorre percorrere l’autostrada A/9 e uscire a Como Centro. I pullman e le autovetture verranno parcheggiati presso “Parcheggio Como Centro” in via Colombo, distante circa 800 metri dall’uscita autostradale.

Successivamente i sostenitori verranno accompagnati presso lo stadio G. Sinigaglia a bordo di autobus navetta. Parcheggio e navette a titolo gratuito. Per la tifoseria ospite che raggiungerà Como a bordo di treno delle Ferrovie dello Stato fermata Como San Giovanni distanza stadio 400 metri. Ferrovie Nord fermata Como Lago distanza stadio 700 metri.